Es sind Bilder von archaischer Wucht, deren Schönheit man sich kaum entziehen kann. Im Dokumentarfilm "Architecton" rollen Steinbrocken einen Berg hinab und scheinen dabei zu tanzen, ein alter Mann legt seit 30 Jahren einen gigantischen Steinquader frei. Apokalyptische oder rätselhafte Bilder von großer Wirkmacht. Victor Kossakovsky hat gleichsam Steine zu Helden eines filmischen Essays gemacht und kommt nahezu ohne Sprache aus. Im Interview ist er umso gesprächiger, der russische Regisseur ist kaum zu bremsen in seinem Eifer, die Welt von einer besseren und nachhaltigeren Architektur zu überzeugen und hat vor allem seine Wahlheimat Berlin im Blick. Denn darum geht es in "Architecton": um besseres Bauen, am besten ganz ohne Beton. Um den Irrsinn, dass Bauten aus der Antike bis heute überdauern, während Betonkästen, die wir heute hochziehen, schon in 40 Jahren wieder abgerissen werden. Den beeindruckenden antiken Ruinen von Baalbek stellt der Film eine nach einem verheerenden Erdbeben zerstörte türkische Stadt entgegen. Kossakovsky führt uns an Müllhalden, auf Baustellen, an antike Stätten und zu ukrainischen Kriegsruinen. Dabei entfaltet er eine ganz eigene wortlose Magie und eine klare Antikriegshaltung. Eine sehr aktuelle Mahnung nicht nur an Architekten und Stadtplaner weltweit.