Zerstörte Fenster und Fassaden, Brandspuren an mehreren Stellen, auf dem Dach die Überreste einer russischen Rakete, eine Trage zum Transport von Verwundeten am Eingang und ununterbrochen ratternde Stromgeneratoren - so präsentiert sich das Opernhaus Charkiw heute. Die meisten Mitarbeiter*innen sind in einem slowakischen Flüchtlingsheim untergebracht. Dort proben sie und treten auf. In Charkiw - in der gefährlichsten ukrainischen Großstadt, die permanent unter Raketenbeschuss steht, ist das kaum vorstellbar. Ein kleiner Teil der Truppe bleibt jedoch in Charkiw, probt und tritt in der Bunkeranlage des Theaters auf. Alle Vorstellungen finden ohne Ankündigung statt. Drei Ballerinas aus der Truppe wagen sich für eine Woche von der Slowakei in die Todeszone Charkiw - für einen einzigen Auftritt im Theaterbunker. Die mutigen Frauen wollen ihre Kolleg+innen moralisch unterstützen und zusammen für die anstehende Europa-Tournee proben. Tag und Nacht stehen sie unter Beschuss. Anschließend gibt die Starballerina Antonina Radievskaya (40) eine Performance im Theater, in dem sie aus Sicherheitsgründen nicht mehr tanzen kann. 25 Jahre lang war das Opernhaus Charkiw ihr Zuhause. Radievskaya befürchtet, dass die Russen ihre Heimatstadt schon bald einnehmen können - im Zuge der aktuellen Großoffensive.