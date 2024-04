Ein Großteil des neuen Spitzturms mit dem goldenen Hahn und dem Kreuz ist seit Ende März zu sehen, der riesige Holzdachstuhl bereits seit Anfang des Jahres. An den verheerenden Brand, dem die Notre-Dame am 15. April 2019 zum Opfer gefallen ist, werden in wenigen Monaten nur noch Bilder erinnern: Innerhalb von rund einer Stunde war der schmale Vierungsturm unter verängstigten Blicken und Schreien Hunderter am Seine-Ufer versammelter Pariser in sich zusammen gebrochen - bevor er einen Teil des Daches mit sich in die Tiefe riss. Die Bilder des Flammen-Infernos lösten weltweit Entsetzen und Betroffenheit aus. Am Tag nach der Tragödie kündigte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron an, das teilweise zerstörte Gotteshaus innerhalb von fünf Jahren wieder aufzubauen. Ein ambitioniertes Versprechen, an das damals nur wenige glaubten. 650 Feuerwehrleute verhinderten das Schlimmste. Hunderte Handwerker und Arbeiter sind seither damit beschäftigt, Notre Dame wieder instand zu setzen - damit das Gebäude bald identisch fertig restauriert sein wird. Pünktlich zur Eröffnung der Olympischen Spiele am 26. Juli soll die Notre Dame bereits fast vollständig mit ihrem neuen äußeren Erscheinungsbild glänzen. Bei der Eröffnung soll das gotische Meisterwerk Teil der Feierlichkeiten sein.