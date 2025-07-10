Der türkische Journalist und Autor Can Dündar lebt seit neun Jahren im Berliner Exil. 2015 hatte er für die türkische Tageszeitung "Cumhuriyet" darüber berichtet, wie der türkische Geheimdienst Munition an den IS und andere extremistische Gruppen in Syrien liefert. Daraufhin wurde er wegen Spionage und Geheimnisverrat angeklagt, es folgten mehrere Monate Haft. Kurz vor seiner Verurteilung im Jahr 2016 floh Dündar nach Berlin. Hier betreibt er ein Erdogan-kritisches Webradio, dreht Filme und schreibt weiter Bücher und Zeitungsartikel über die Misstände in seiner Heimat. In seinem jüngsten Buch "Ich traf meinen Mörder" schreibt er davon, wie ein türkischer Häftling in einem Gefängnis in Buenos Aires mit ihm in Kontakt trat und ihm berichtete, dass der türkische Geheimdienst ihm den Auftrag zu seiner Ermordung gegeben hat. Und es geht um die Verflechtungen der türkischen Geheimdienste mit organisierten Verbrechern, mit türkischen Politikern und internationalen Terrorgruppen. Wir sprechen mit Can Dündar über sein Buch.