Kultur
"Kulturzeit" vom 28.10.2025: Als Can Dündar seinen Mörder traf
Die Themen der Sendung: Gespräch mit Can Dündar über sein Buch "Ich traf meinen Mörder", Gedenkstätte Persmanhof, Regie-Abteilung der Hochschule Ernst Busch feiert 50., Ariane Mnouchkine, Gauguin-Selbstporträt.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2024
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 28.10.2026
Die Themen der Sendung:
Can Dündar im Gespräch über sein Buch "Ich traf meinen Mörder"
Der türkische Journalist und Autor Can Dündar lebt seit neun Jahren im Berliner Exil. 2015 hatte er für die türkische Tageszeitung "Cumhuriyet" darüber berichtet, wie der türkische Geheimdienst Munition an den IS und andere extremistische Gruppen in Syrien liefert. Daraufhin wurde er wegen Spionage und Geheimnisverrat angeklagt, es folgten mehrere Monate Haft. Kurz vor seiner Verurteilung im Jahr 2016 floh Dündar nach Berlin. Hier betreibt er ein Erdogan-kritisches Webradio, dreht Filme und schreibt weiter Bücher und Zeitungsartikel über die Misstände in seiner Heimat. In seinem jüngsten Buch "Ich traf meinen Mörder" schreibt er davon, wie ein türkischer Häftling in einem Gefängnis in Buenos Aires mit ihm in Kontakt trat und ihm berichtete, dass der türkische Geheimdienst ihm den Auftrag zu seiner Ermordung gegeben hat. Und es geht um die Verflechtungen der türkischen Geheimdienste mit organisierten Verbrechern, mit türkischen Politikern und internationalen Terrorgruppen. Wir sprechen mit Can Dündar über sein Buch.
Polizeieinsatz an NS-Gedenkstätte Persmanhof in Kärnten rechtswidrig
Der österreichische Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), Sektionschef Mathias Vogl, Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit Franz Ruf und Landespolizeidirektorin Michaela Kohlweiß haben den Abschlussbericht der multiprofessionellen Kommission Persmanhof präsentiert. Dutzende Polizisten hatten an der NS-Gedenkstätte Persmanhof am 27. Juli ein Jugendcamp der Kärntner Slowenen gestürmt. Die Untersuchungskommission kritisiert den Großeinsatz an der NS-Gedenkstätte Persmanhof im Juli als überzogen und ohne rechtliche Grundlage. Das Innenministerium kündigte Maßnahmen zur Sensibilisierung an. Das Land Kärnten erwog dienstrechtliche Schritte. Auch SPÖ, NEOS und Grüne forderten personelle Konsequenzen.
Ernst Busch-Hoschschule: Schmiede für Regie-Profis
Die Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch feiert das 50. Jubiläum der Abteilung Regie. Viele Karrieren mittlerweile bekannter Theatergrößen gingen hier los. Die Ernst Busch leistete Pionierarbeit, war sie doch die erste Hochschule in Deutschland, an der man auch Schauspielregie studieren konnte. Nun schaut die Hochschule zurück und feiert gleichzeitig Gegenwart und Zukunft.
Ariane Mnouchkine
Ariane Mnouchkine ist die legendäre Gründerin des weltberühmten Théatre du Soleil in Paris. Die großen Themen haben ihre Arbeit von jeher bestimmt: Rache, Gewalt, Krieg – und warum der Mensch bis heute wenig daran ändern konnte.
Streit um Echtheit eines Gauguin-Selbstporträts in Basel
Echt oder nicht? Diese Frage beschäftigt seit einigen Monaten die Kunstwelt bei einem Selbstporträt von Paul Gauguin. Den Vorwurf der Fälschung kommt von einem französischen Gauguin-Kenner, der seit Jahren Jagd auf unechte Bilder des Malers macht und auch schon einige als Fälschungen entlarven konnte. Das Kunstmuseum Basel, das das Porträt besitzt, kommt nach einer Abklärung nun zum Schluss: Das Bild ist ein Gauguin. Allerdings haben auch andere Leute mit- oder gar übermalt.