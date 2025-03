Seit der Inhaftierung des abgesetzten Istanbuler Bürgermeisters Ekrem Imamoglu ebben die Proteste in der Türkei nicht ab. Der Oppositionspolitiker und Rivale von von Präsident Recep Tayyip Erdogan wurde am 19. März mit Terror- und Korruptionsvorwürfen konfrontiert und am 23. März in Untersuchungshaft gesetzt. Genau zu der Zeit, in der seine Partei, die CHP, darüber befinden sollte, ob sie ihn als Präsidentschaftskandidaten ins Rennen schickt. Imamoglu gilt als der aussichtsreichste politische Herausforderer von Präsident Recep Tayyip Erdogan bei der für 2028 angesetzten Wahl. Er bestreitet alle Vorwürfe und wirft der Regierung vor, ihn mit den Ermittlungen politisch kaltstellen zu wollen. In Istanbul, Ankara, Izmir und anderen Städten gingen trotz Verboten Zehntausende Menschen auf die Straße. Teilweise gab es heftige Auseinandersetzungen zwischen Einsatzkräften und Demonstrierenden. Seit Beginn der Proteste wurden laut Innenministerium mehr als 1100 Menschen festgenommen, darunter mindestens zehn Journalisten und Fotografen. Wir sprechen mit dem Journalisten Deniz Yücel über die Situation in der Trükei.