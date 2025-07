Oberflächlich geht es um Make-up und Privilegien. Doch dieser Streit, der auf den sozialen Medien zwischen Deutschtürkinnen und Türkinnen entbrannt ist, offenbart eine Zerissenheit, die auf beiden Seiten Wut provoziert. Die Autorin Cigdem Toprak sieht darin auch eine Abrechnung mit den Nachkommen der Gastarbeiter, den sogenannten Almancı, "Deutschländer", die einst Anatolien verlassen haben, um in Deutschland zu Wohlstand und Sicherheit zu kommen. Die Deutschtürkinnen, die hierzulande häufig gegen Vorurteile ankämpfen müssen, würden wiederum durch die Wahl der rechts-konservativen AKP ein System in der Türkei stützen, unter dem sie selbst nicht zu leiden hätten. Auch der Autor Can Dündar schreibt über diese TikTok- Schmähungen als Ausdruck einer Krise um kulturelle Zugehörigkeit und Akzeptanz. So seien Frauen in der Türkei starken politischen Repression ausgesetzt und würden unter patriarchialen Strukturen leiden. Was steckt nun dahinter, was ist eigentlich deutschtürkische und was türkische Identität? 25,6 Prozent der Deutschen haben eine Migrationsgeschichte. Wie stark prägt die familiäre Migrationsgeschichte eine Persönlichkeit? Wir sprechen mit der Schriftstellerin Çiğdem Akyol.