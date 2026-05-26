Kultur
Allein? Oder einsam? Das fragt ein Festival
Die Themen der "Kulturzeit" vom 26.05.2026: Einsamkeit - Gespräch mit Maike Luhmann, "Hartplatzhelden-Konferenz", Goldene Palme für "Fjord", Verdacht auf Raubkunst in Riehen, 100 Jahre Miles Davis.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 26.05.2026
- 19:23 - 20:00 Uhr
Die Themen der Sendung:
"Alleinsam" - ein Festival thematisiert die Einsamkeit - Gespräch mit Maike Luhmann
Ausgerechnet ein Festival, das Tausende von Menschen zusammen bringt, widmet sich dem Thema Einsamkeit und der Spannung zwischen (gewolltem) Alleinsein und (oft ungewollter) Einsamkeit. Traditionell hat das Mainzer "Open Ohr Festival" immer ein gesellschaftliches Oberthema, das das Musikprogramm ergänzt. In zahlreichen Panels ging es am Pfingstwochenende um Einsamkeit - von den Auswirkungen der Pandemie auf jüngere Menschen bis zur Alterseinsamkeit. Wir sprechen mit der Psychologin Maike Luhmann über Einsamkeit und ihre Auswirkungen auf unsere Gesellschaft.
"Hartplatzhelden-Konferenz" mit Philipp Lahm
Am 22. Mai fand in Berlin die "Hartplatzhelden-Konferenz 2026" statt, bei der Philipp Lahm zusammen mit der Staatsministerin Christiane Schenderlein auf dem Podium saß und über Sportvereine und ihren Wert für die Demokratie sprach. Bei dem Projekt geht es um die Stärkung der Demokratie durch Förderung von Vereinen, hier vornehmlich Fußball- und Sportvereine. Ehrenamtliches Engagement und die Gewinnung von Nachwuchs stehen im Fokus des Projektes. Menschen aus verschiedenen Lebensbereichen und Altersstufen zusammenzubringen, damit sie voneinander lernen, sich aufeinander einlassen und gegenseitig tolerieren und respektieren - das ist eine Basis für den Zusammenhalt in Vereinen und diese wirkt sich positiv und stärkend auf sozialen Zusammenhalt und demokratische Strukturen aus. Wir berichten von der Konferenz.
Goldene Palme für "Fjord" des rumänischen Regisseurs Cristian Mungiu
Der Film "Fjord" des rumänischen Regisseurs Cristian Mungiu ist beim Filmfestival von Cannes mit der Goldenen Palme ausgezeichnet worden. Die deutsche Filmemacherin Valeska Grisebach wurde bei der Abschlussfeier am 23. Mai für ihren Film "Das geträumte Abenteuer" mit dem Preis der Jury geehrt. Der Film "Vaterland" von Paweł Pawlikowski mit Sandra Hüller erhielt den Preis für die Beste Regie. Mungius Film erzählt die Geschichte einer rumänischen Familie, die sich in Norwegen niederlässt und dort in den Verdacht der Kindesmisshandlung gerät. Der Rumäne war 2007 bereits für den Film "4 Monate, 3 Wochen und 2 Tage" mit der Goldenen Palme ausgezeichnet worden.
Filmfestival von Cannes
Verdacht auf Raubkunst bei einem Cezanne-Bild in der Fondation Beyeler
Der Vater der Moderne in der Fondation Beyeler: In der aktuellen Ausstellung in Riehen bei Basel hängen 80 Werke des berühmten französischen Malers Paul Cézanne. Kurz bevor die Sonder-Ausstellung am Pfingstmontag endete, nun ein dringender Verdacht: Bei einem Bild könnte es sich um Raub-Kunst aus der Nazi-Zeit handeln.
Zum 100. Geburtstag von Miles Davis
"Wenn du einen falschen Ton spielst, ist es der nächste Ton, der entscheidet, ob er gut oder schlecht war", sagte Miles Davis. Er war mehr als ein Jazz-Trompeter - seine Herangehensweise, das komponierende und musizierende System Davis hat den Umgang mit und auch das Hören von Musik verändert, vieles zwischen E- und U-Musik - und vor allem Jazz aufgebrochen. Am 26. Mai 2026 wäre das ziemlich früh verstorbene Jahrhundert-Genie 100 Jahre alt geworden. Anlass nicht für eine Hommage, sondern für eine Suche nach Miles Davis, gemeinsam mit dem Hamburger Musikjournalisten Stefan Hentz, der dem Musiker eine Biografie gewidmet hat: "Miles Davis. Sound eines Lebens".