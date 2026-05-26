Allein? Oder einsam? Das fragt ein Festival

Am 22. Mai fand in Berlin die "Hartplatzhelden-Konferenz 2026" statt, bei der Philipp Lahm zusammen mit der Staatsministerin Christiane Schenderlein auf dem Podium saß und über Sportvereine und ihren Wert für die Demokratie sprach. Bei dem Projekt geht es um die Stärkung der Demokratie durch Förderung von Vereinen, hier vornehmlich Fußball- und Sportvereine. Ehrenamtliches Engagement und die Gewinnung von Nachwuchs stehen im Fokus des Projektes. Menschen aus verschiedenen Lebensbereichen und Altersstufen zusammenzubringen, damit sie voneinander lernen, sich aufeinander einlassen und gegenseitig tolerieren und respektieren - das ist eine Basis für den Zusammenhalt in Vereinen und diese wirkt sich positiv und stärkend auf sozialen Zusammenhalt und demokratische Strukturen aus. Wir berichten von der Konferenz.