Kultur
A-ha Sänger Morten Harket mit Soloalbum
Die Themen der "Kulturzeit" vom 27.11.2026: Morten Harkets Album "Human Grace", Berliner Kultur, Daniel Kehlmanns Roman "Afrika", "Streit um ICF-Fotoband, Film "Parallele Leben".
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 27.11.2026
- 19:25 - 20:00 Uhr
Die Themen der Sendung:
Morten Harket veröffentlicht Soloalbum "Human Grace"
Millionen Menschen kennen Morten Harket als die Stimme von A-ha. Mit dem Song "Take On Me" wurde der Norweger Teil der Popgeschichte. Doch wie lebt ein Künstler mit einem Erfolg, der alles überstrahlt? Und der noch dazu an Morbus Parkinson erkrankt ist? Mit seinem neuen Solalbum "Human Grace" legt er seit zwölf Jahren erstmals wieder ein eigenständiges Werk vor. Seine Songs sind persönlicher, es geht um Liebe, Familie, Verantwortung und die Frage, was den Menschen ausmacht. Zwei seiner Töchter vollenden Songs, wo seine Stimme bricht. Wir haben Morten Harket zum Exklusiv-Interview in Oslo getroffen.
Popstars im Interview
Offener Brief an künftige Berliner Koalition
Mehr als 300 Intendantinnen, Künstler und Kulturschaffende haben einen Offenen Brief an die künftige Berliner Koalition aus Linken, Grünen und SPD unterzeichnet. Darin machen sie darauf aufmerksam, dass Berlins Kulturleben auf dem Spiel stehe. Ihre Forderung: Schluss mit den Kürzungen. Denn was der Kultur einmal genommen wird, lässt sich nicht wiederherstellen. Wier haben ein paar Statements dazu eingeholt.
Daniel Kehlmanns Roman "Afrika"
In seinem neuen Roman "Afrika" schickt Daniel Kehlmann einen Durchlavierer auf die Bühne: einen Hochstapler wider Willen, der unverhofft mitten in der Weltgeschichte landet. Schauplatz ist die Berliner Kongo-Konferenz im Winter 1884. Da verhandeln die wichtigsten Diplomaten ihrer Zeit über die Zukunft eines Kontinents – und mittendrin sitzt ein österreichischer Beamter, der von nichts eine Ahnung hat. Überdies ist er so abgelenkt, dass er von der Konferenz gar nichts mitbekommt. Der Beamte ist der von Daniel Kehlmann mit offensichtlichem Spass erfundene Legationsrat Strilensky, Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes der österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie. In Vertretung seines Vorgesetzten soll er an der historisch verbürgten Kongo-Konferenz in Berlin teilnehmen. Der Vorgesetzte muss nämlich Klavier üben. Diese Kongo-Konferenz ist ein Treffen vieler europäischer und einiger US-amerikanischer Diplomaten, Regenten und Interessensvertreter in den Jahren 1884 und 1885 in Berlin. Es geht um Handelsrechte in Afrika, respektive um die Aufteilung des Kontinents unter den Großmächten.
Mehr zu Daniel Kehlmann
Streit um Fotoband der evangelikalen Freikirche
Im November 2012 veröffentlicht der Schweizer Fotograf Christian Lutz ein Buch mit Fotografien, die er während eines Jahres in der evangelikalen Freikirche ICF (International Christian Fellowship) gemacht hat. Nur Tage später klagen 21 Abgebildete wegen Persönlichkeitsverletzung. Der Verlag entscheidet das Buch freiwillig zurückzuziehen. Jetzt kommt "In Jesus' Name" nun doch heraus. In einer neuen Fassung, die nicht nur die (anonymisierten) Bilder zeigt, sondern auch die Geschichte des verbotenen Buches dokumentiert. Es geht um Machtausübung und Kontrolle im freikirchlichen Milieu, sowie den schwindenden rechtlichen Freiraum eines politisch engagierten Fotografen wie Christian Lutz. Der Beitrag stellt den Künstler, sein Interesse an Machtstrukturen und sein verbotenes Buch vor. Religionsexperten wie Jörg Stolz erklären, wie die Megachurch ICF funktioniert und wie sie das Bild ihrer etwa 30.000 Mitglieder zu kontrollieren versucht.
Kinostart von Asghar Farhadis "Parallele Leben"
Isabelle Huppert ist unermüdlich, dreht einen Film nach dem anderen. Gerade war sie als Vampirin in "Die Blutgräfin" zu sehen, jetzt spielt sie die Schriftstellerin Sylvie. Weil ihr nichts mehr einfällt, beobachtet sie mit einem Fernrohr ihre Nachbarn und schreibt deren Leben buchstäblich ab. Dass das nicht ohne Verwicklungen abläuft, kann man erahnen. Der Film "Parallele Leben" vom zweifachen Oscarpreisträger Asghar Farhadi spielt das genüsslich durch. Es geht um die Lust am Leben der Anderen, um geistigen Diebstahl und das, was vom Leben übrig bleibt, wenn man nur noch zuschaut. Der Film läuft in Deutschland und Österreich in den Kinos. Ab dem 3. Dezember auch in der Deutschschweiz.