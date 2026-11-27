In seinem neuen Roman "Afrika" schickt Daniel Kehlmann einen Durchlavierer auf die Bühne: einen Hochstapler wider Willen, der unverhofft mitten in der Weltgeschichte landet. Schauplatz ist die Berliner Kongo-Konferenz im Winter 1884. Da verhandeln die wichtigsten Diplomaten ihrer Zeit über die Zukunft eines Kontinents – und mittendrin sitzt ein österreichischer Beamter, der von nichts eine Ahnung hat. Überdies ist er so abgelenkt, dass er von der Konferenz gar nichts mitbekommt. Der Beamte ist der von Daniel Kehlmann mit offensichtlichem Spass erfundene Legationsrat Strilensky, Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes der österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie. In Vertretung seines Vorgesetzten soll er an der historisch verbürgten Kongo-Konferenz in Berlin teilnehmen. Der Vorgesetzte muss nämlich Klavier üben. Diese Kongo-Konferenz ist ein Treffen vieler europäischer und einiger US-amerikanischer Diplomaten, Regenten und Interessensvertreter in den Jahren 1884 und 1885 in Berlin. Es geht um Handelsrechte in Afrika, respektive um die Aufteilung des Kontinents unter den Großmächten.