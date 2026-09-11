Die Folgen des Terrors - 25 Jahre 9/11

Zahlreiche Menschen versammelten sich am Vormittag des 10. September zur Eröffnung der besonderen Ausstellung im British Museum. Wer das Bildzeugnis zu Gesicht bekommen möchte, muss sich allerdings gedulden: Dem British Museum zufolge sind alle Tickets bis zum Ende des Jahres ausverkauft. Der Vorverkauf für das kommende Jahr startet am 21. Oktober. Zum ersten Mal seit seiner Entstehung war der Teppich im Juli in London eingetroffen. Das extrem zerbrechliche Stück wurde unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen und mit äußerster Vorsicht vom französischen Bayeux ins Vereinigte Königreich gebracht. Das Artefakt ist streng genommen kein Teppich, sondern ein besticktes Tuch, das wahrscheinlich vom Bischof von Bayeux, Odo, einem Halbbruder von Wilhelm dem Eroberer, in Auftrag gegeben wurde. Die Stickarbeiten wurden wohl von Frauen, womöglich sogar in England ausgeführt. Der Teppich gehört dem französischen Staat und wird bis Juli 2027 in London zu sehen sein.