Kaminer Inside: Filmstudio Babelsberg

Spiel-, Trick- und Dokumentarfilme, TV-Serien oder auch digitale Formate – "Made in Babelsberg": Hier entstehen nicht nur nationale Dauerbrenner wie "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten", sondern auch internationale Blockbuster, wie "Die Tribute von Panem – Mockingjay", "Monuments Men", "Bridge of Spies - Der Unterhändler", "Men in Black", "Anonymus" oder der mit vier Oscars ausgezeichnete Film "Grand Budapest Hotel". Ob Steven Spielberg oder Roman Polanski, George Clooney oder Cate Blanchett - unzählige namhafte, internationale Stars geben sich in Babelsberg die Klinke in die Hand.