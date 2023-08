Kaminer Inside: Wie isst die Schweiz?

Geht es ums Essen in der Schweiz, kommt der Schriftsteller Wladimir Kaminer um drei Nahrungsmittel nicht herum: Käse, Rösti und Schokolade. – Wenn man so will, die kulinarische DNA der Schweiz. Weshalb sind die Eidgenossinnen und Eidgenossen – in einem der reichsten Länder der Welt – noch immer so versessen auf Käse und Kartoffeln? Wieso passt Rotwein perfekt zu Schokolade? Diesen Fragen geht Kaminer hoch oben in den Walliser Alpen beim OpenAir-Raclette-Essen, im besten Rösti-Lokal im Emmental und in einer Schokoladenmanufaktur mitten in Zürich nach.