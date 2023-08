Kaminer Inside: Wie isst Österreich?

Im Wiener Kunsthistorischen Museum trifft der Autor das Künstler:innen- Duo Sonja Stummerer und Martin Habelsreiter aka "Honey and Bunny".



Bekannt sind die beiden durch ihre Essens-Performances, in ihren Arbeiten reflektieren sie Esskultur, und hinterfragen kulinarische Traditionen. Mit Wladimir legen sie einen Gemüse-Farbkreis auf, gehen in ihr Lieblingslokal Schnitzel essen und verraten ihm, was man in Österreich unter "Melanzani" oder "Fisolen" versteht.