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Kaminer Inside

Kaminer Inside

Auf Entdeckungstour mit einem neugierigen Wladimir Kaminer

Kultur -

Kölner Dom – Das Herz einer Stadt

Der Kölner Dom ist mehr als ein Wahrzeichen. Wladimir Kaminer entdeckt, wie Restaurierung, Ordnung, Musik und Spiritualität den Dom im Alltag prägen.

Sendungsbereich:
Kaminer Inside

Wladimir Kaminer on Tour

TV-Sendetermine

Sa. 19 Sep.
19:20 Kaminer Inside: Deutsche Märchenstraße
Sa. 26 Sep.
19:20 Kaminer Inside: Holiday on Ice

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