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  4. Kaminer Inside: Kölner Dom
Ein Mann in gelber Lederjacke lehnt an einer steinernen Brüstung vor den Türmen des Kölner Doms; Blick über die Stadt Köln im Hintergrund.

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Köln Dom – Wahrzeichen einer Stadt

Wladimir Kaminer blickt hinter die Kulissen des Kölner Doms und trifft Menschen, die das Wahrzeichen zwischen Glauben, Geschichte und täglicher Arbeit lebendig halten.

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Kaminder Inside

Kaminer Inside

Der Kölner Dom ist Deutschlands bekanntestes Wahrzeichen, UNESCO-Weltkulturerbe und für viele das Herz von Köln. Jeden Tag kommen rund 20.000 Menschen hierher – Tourist*innen, Gläubige, Pilgernde und Staatsgäste aus aller Welt.

Menschheitsprojekt: der Dom ist nie fertig

Wladimir Kaminer trifft die Menschen, die den Dom erhalten, ordnen und mit Bedeutung füllen. Mit Dombaumeister Peter Füssenich geht es hoch über die Dächer der Kathedrale zu Restaurierungsarbeiten, die zeigen, warum der Dom trotz seiner Vollendung im Jahr 1880 ständig repariert, restauriert und weitergebaut wird – über Generationen hinweg, ein echtes Menschheitsprojekt.

Domschweizer Cay Schloemer sorgt mitten im Besuchertrubel für Ordnung und Regeln im Alltag eines internationalen Publikums. Wladmir Kaminer darf ebenfalls in die Robe eines Schweizers schlüpfen.

Nachts wird es spirituell

Nachts verändert sich der Dom grundlegend: Gemeinsam mit Domkapitular Dominik Meiering erlebt Kaminer die Kathedrale als stillen, spirituellen Ort jenseits des touristischen Betriebs. Hier trifft er auch Winfried Bönig an der Domorgel, für den das die beste Zeit zum Üben ist.

Domarchäologin Ruth Stinnesbeck führt Kaminer hinab in die Grabungen unter der Kathedrale – und durch fast 2000 Jahre Bau‑ und Stadtgeschichte.

Identitätsstfitendes Symbol für Köln

Mit dem Musiker und kölschen Original Henning Krautmacher spricht Wladimir Kaminer über den Dom als identitätsstiftendes Symbol für Köln. Und auch in die Schatzkammer darf er einen Blick werfen.

"Kaminer Inside: Kölner Dom" bietet einen besonderen Einblick in eines der berühmtesten Bauwerke der Welt und zeigt den Kölner Dom als generationsübergreifendes Gemeinschaftsprojekt – getragen von den Menschen hinter dem Monument.

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