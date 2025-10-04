Hauptnavigation

Wladimir Kaminer mit rotem Spitzhut und beiger Jacke an einem Tisch; im Hintergrund hängen bunte Hüte an der Wand -- Szene aus Kaminer Inside: Deutsche Märchenstraße.

Kultur

Kaminer Inside: Deutsche Märchenstraße

Wladimir Kaminer folgt den Spuren berühmter Märchenfiguren und entdeckt dabei ihre historischen Ursprünge, kulturelle Bedeutung und die Geschichten hinter den Geschichten.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2025
Datum:
Sendetermin
04.10.2025
20:15 - 21:00 Uhr

Mehr

Kaminder Inside

Kaminer Inside

In der neuen Folge von "Kaminer Inside" nimmt uns  Wladimir Kaminer mit auf eine märchenhafte Reise entlang der Deutschen Märchenstraße. Mit dem Fahrrad erkundet er Orte, an denen Grimms Märchen lebendig werden: In Marburg trifft er Märchenerzählerin Karin Kirchhain und fragt: Wie wurden die Märchen überhaupt gesammelt – und was sagen sie uns heute noch über Ängste, Träume und gesellschaftliche Normen?

Schneewittchen: Zwischen Wahrheit und Legende

Bei Bad Wildungen steigt Waldimir Kaminer in ein altes Kupferbergwerk hinab. Gemeinsam mit Heimatforscher Eckhard Sander macht er sich auf die Spur von Schneewittchen und den sieben Zwergen, die vermutlich menschliche Vorbilder hatten.

In Hameln lässt er sich von dem modernen Rattenfänger Brian Boyer verzaubern und erfährt: der Rattenfänger ist eigentlich gar kein Märchen – wie viel von seiner Geschichte ist also wahr?

Wo Märchen und Mythen lebendig werden

Im geheimnisvollen Reinhardswald erfährt Kaminer von Jägerin Andrea Robrecht, wo Hänsel und Gretel oder Dornröschen ihren Ursprung haben könnten und warum der Wald eine so wichtige Rolle in vielen Märchen spielt.

In Bodenwerder folgt Wladimir Kaminer den Spuren des legendären Baron Münchhausen, der mit seinen unglaublichen Geschichten Wahrheit und Fantasie verschwimmen ließ.

Kaminer auf Spurensuche: Was Märchen über uns verraten

"Kaminer Inside: Deutsche Märchenstraße" ist eine Entdeckungsreise durch deutsche Kulturgeschichte, Mythen und Sagen, voller überraschender Begegnungen, starker Emotionen und zeitloser Fragen: Was erzählen uns Märchen über uns selbst – und warum brauchen wir sie heute mehr denn je?

