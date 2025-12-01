Die bunte Welt der Palatschinken

Pfannkuchen gefüllt mit Schokoladencreme im Café-Pfannkuchen in Aschaffenburg.

Quelle: Produktion West

Ob Palatschinken, Eierkuchen, Pfannkuchen, Kaiserschmarren oder andere Mehlspeisenverwandte - es ist erstaunlich, welche Kreationen sich aus der Basis von Mehl, Eiern und Milch herstellen lassen. Manchmal kommt eine andere oder zusätzliche Zutat dazu, manchmal variiert die Konsistenz - mal dicker, mal dünner. Der Kochfantasie sind keine Grenzen gesetzt.



Süße Palatschinken, Eierkuchen und Pfannkuchen schmecken vielen mit Marmelade: Die einen schwören auf Marillen-/Aprikosenmarmelade, für andere sind Erdbeere oder Stachelbeere ein Muss. Auch Schokolade und Nüsse sind als Füllung beliebt. Topfenpalatschinken sind eine besondere österreichische Spezialität.