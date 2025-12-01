Kultur
Die bunte Welt der Palatschinken
Palatschinken, Eierkuchen, Pfannkuchen, Kaiserschmarren: Es ist erstaunlich, welch unterschiedliche Kreationen sich aus einem Teig aus Mehl, Eiern und Milch herstellen lassen.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 25.12.2025
- 19:10 - 20:00 Uhr
Manchmal kommt die eine andere oder zusätzliche Zutat dazu, manchmal variiert die Konsistenz - mal dicker, mal dünner. Der Kochfantasie sind keine Grenzen gesetzt. Regisseurin Anita Lackenberger hat für ihre Dokumentation Deutschland, Österreich und die Schweiz besucht.
Ob Palatschinken, Eierkuchen, Pfannkuchen, Kaiserschmarren oder andere Mehlspeisenverwandte - es ist erstaunlich, welche Kreationen sich aus der Basis von Mehl, Eiern und Milch herstellen lassen. Manchmal kommt eine andere oder zusätzliche Zutat dazu, manchmal variiert die Konsistenz - mal dicker, mal dünner. Der Kochfantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Süße Palatschinken, Eierkuchen und Pfannkuchen schmecken vielen mit Marmelade: Die einen schwören auf Marillen-/Aprikosenmarmelade, für andere sind Erdbeere oder Stachelbeere ein Muss. Auch Schokolade und Nüsse sind als Füllung beliebt. Topfenpalatschinken sind eine besondere österreichische Spezialität.
Interessant sind die unterschiedlichen Zubereitungsweisen: Bei Palatschinken werden Mehl und Milch zuerst verrührt, bei Eierkuchen werden die Eier aufgeschlagen und bilden die Teigbasis. Für Kaiserschmarren, Tatsch oder Schwarzbeernocken gilt: hier ist der Grundteig meist etwas fester, oder die Eier werden getrennt und das Eiklar zu Eischnee aufgeschlagen.
Die pikanten Varianten - etwa mit Fleisch- oder Spinat-Käse-Füllung - stammen vielfach aus den letzten Jahrzehnten und sind Neukreationen, in denen viel Kochfantasie steckt.
Die bunte Welt der Palatschinken lässt sich in ganz Europa entdecken. Regisseurin Anita Lackenberger hat für ihre Dokumentation Deutschland, Österreich und die Schweiz besucht. Neben traditionellen Rezepten wird auch das eine oder andere neue Rezept vorgestellt, zum Beispiel üppige Palatschinken-Torten mit Schokoladencreme, eine Kreation der jüngsten Küchengeschichte.