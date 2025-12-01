Hauptnavigation

Das Bild zeigt einen Teller mit einer gefüllten Palatschinke, die auf einem farbigen, rechteckigen Teller präsentiert ist. Die Palatschinke ist rötlich-braun und aufgerollt, mit einer Mischung aus gehackten, gerösteten Nüssen und mandelartigen Streuseln bestreut. Um die Palatschinke herum befinden sich mehrere frische Früchte: zwei Erdbeeren, einige Heidelbeeren und eine halbe orange Scheibe. Auf einer Seite des Tellers gibt es einen Klecks Sahne, der in zwei Portionen verteilt ist. Die Unterlage des Tellers zeigt eine Holzoberfläche, die zur rustikalen Präsentation beiträgt.

Die bunte Welt der Palatschinken

Palatschinken, Eierkuchen, Pfannkuchen, Kaiserschmarren: Es ist erstaunlich, welch unterschiedliche Kreationen sich aus einem Teig aus Mehl, Eiern und Milch herstellen lassen.

Datum:
25.12.2025
19:10 - 20:00 Uhr

Manchmal kommt die eine andere oder zusätzliche Zutat dazu, manchmal variiert die Konsistenz - mal dicker, mal dünner. Der Kochfantasie sind keine Grenzen gesetzt. Regisseurin Anita Lackenberger hat für ihre Dokumentation Deutschland, Österreich und die Schweiz besucht.

Pfannkuchen gefüllt mit Schokoladencreme im Café-Pfannkuchen in Aschaffenburg.
Ob Palatschinken, Eierkuchen, Pfannkuchen, Kaiserschmarren oder andere Mehlspeisenverwandte - es ist erstaunlich, welche Kreationen sich aus der Basis von Mehl, Eiern und Milch herstellen lassen. Manchmal kommt eine andere oder zusätzliche Zutat dazu, manchmal variiert die Konsistenz - mal dicker, mal dünner. Der Kochfantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Süße Palatschinken, Eierkuchen und Pfannkuchen schmecken vielen mit Marmelade: Die einen schwören auf Marillen-/Aprikosenmarmelade, für andere sind Erdbeere oder Stachelbeere ein Muss. Auch Schokolade und Nüsse sind als Füllung beliebt. Topfenpalatschinken sind eine besondere österreichische Spezialität.

Das Bild zeigt einen flachen, runden Pfannkuchen, der auf einem weißen, runden Teller angerichtet ist. Der Pfannkuchen ist leicht gebräunt und hat eine goldene Farbe. Er ist mit verschiedenen Zutaten belegt: dünne Scheiben von Tomaten, leicht geräucherter Wurst, die laut Beschreibung eine türkische Knoblauchwurst sein soll, sowie Stücke von Schafskäse, die unregelmäßig auf der Oberfläche verteilt sind. In der Mitte des Pfannkuchens befindet sich eine kleine, durchsichtige Schale mit einer roten Sauce, die möglicherweise eine Paprika- oder Chilisauce ist. Darüber wurden frische, gehackte Schnittlauchstücke gestreut, die dem Gericht Farbe und Aroma verleihen. Der Hintergrund ist unscharf, was den Fokus auf den Pfannkuchen lenkt.
Pfannkuchen mit türkischer Knoblauchwurst (Sucuk), Schafkäse und Tomaten im Café-Pfannkuchen in Aschaffenburg.

Esskulturen
Auf dem Bild ist ein Teller mit Palatschinken zu sehen, die auf einer weißen Unterlage mit blauen Mustern platziert sind. Die Palatschinken sind gefüllt und leicht angeröstet, mit einer goldbraunen und teilweise knusprigen Oberfläche. Auf den Palatschinken ruht eine dekorative pinke Blüte. Neben den Palatschinken liegen schmale Scheiben von äpfeln, und der Teller ist von einem roten Rand umgeben. Im Hintergrund sind weitere Teller zu erkennen, die ebenfalls Palatschinken oder ähnliches enthalten. Es wird eine rustikale und ansprechende Atmosphäre vermittelt, die an eine traditionelle österreichische Gastlichkeit erinnert.
Sächsischer Eierkuchen gefüllt mit hausgemachter Erdbeermarmelade von Nastasia Kaminski.

Das Bild zeigt eine attraktive Servierplatte mit einer großen, gerollten Palatschinke. Diese ist hellbeige bis goldbraun und auf der rechten Seite leicht aufgerissen, sodass eine Füllung sichtbar wird, die Fleisch, Käse und möglicherweise weitere Zutaten enthält. Links auf der Platte befindet sich ein Blatt grüner Salat, das die Palatschinke umgibt. Daneben sind mehrere kleine Schalen mit verschiedenen Dips platziert: eine Schale enthält einen hellen Dipp, möglicherweise Quark oder ähnliche Frischkäsevarianten, eine andere enthält Senf, und eine dritte Schale hat eine cremige, helle Sauce. Auf der rechten Seite der Platte liegt eine kleine, runde, rote Tomate. Die Platte ist aus terrakottafarbigem Material und bietet einen warmen, einladenden Kontrast zu den hellen Speisen. Der Hintergrund des Bildes ist unscharf, weist aber eine Holzoberfläche auf, die eine gemütliche Atmosphäre vermittelt.
Pikante Palatschinke des Gasthauses Salettl in Wien.

Das Bild zeigt eine große, mehrlagige Palatschinkentorte, die auf einem runden weißen Teller angerichtet ist. Die Torte besteht aus mehreren dünnen, goldbraun gebratenen Teigschichten, die übereinander gestapelt sind. Die oberste Schicht ist mit einer cremigen, hellbraunen Füllung bedeckt, die einen glatten, glänzenden Überzug hat. Die Torte ist mit bunten Dekorationen verziert. Darunter befinden sich kleine, runde, pastellfarbene Makronen und bunte Zuckerstreusel in verschiedenen Größen. Es sind auch essbare Blüten und kleine, glänzende, goldene Perlen zu sehen, die für zusätzliches Farbspiel und Textur sorgen. Der Hintergrund ist unscharf, was die Aufmerksamkeit auf die Torte lenkt. Die gesamte Präsentation vermittelt einen ansprechenden, einladenden Eindruck und wirkt sehr appetitlich.
Bunt verzierte Palatschinkentorte der Schüler*innen der Neuen Mittelschule Wagram in St. Pölten.

Pfannkuchen gefüllt mit Schokoladencreme im Café-Pfannkuchen in Aschaffenburg.

Das Bild zeigt eine Auswahl von grünen Palatschinken, die auf einem schwarzen Teller angerichtet sind. Zwei flache, grüne Teigfladen liegen horizontal auf dem Teller, während ein dritter Teigfladen aufgerollt im Vordergrund platziert ist. Die Palatschinken scheinen mit einer Füllung versehen zu sein, möglicherweise mit einer Art Wurst oder Käse, basierend auf der Sichtbarkeit von rosanen und weißen Schichten im aufgerollten Stück. Unter den Palatschinken sind orangefarbene Scheiben, möglicherweise von einer Frucht oder einer Gemüsesorte, die als Dekoration dienen. Auf den grünen Teigfladen liegt etwas geriebener Käse oder ein ähnliches heller, schuppiges Topping. Die Präsentation ist ordentlich, und das Gesamtbild vermittelt einen ansprechenden Eindruck von einem kreativen Gericht.
Regula Schmids Omeletten mit pürierten Brennnesseln im Teig.

Süße Palatschinken gefüllt mit Schokocreme garniert mit Schlagobers, Trauben, Heidelbeeren, Erd-beeren und Mandelsplitter aus dem Gasthaus Salettl in Wien.

Interessant sind die unterschiedlichen Zubereitungsweisen: Bei Palatschinken werden Mehl und Milch zuerst verrührt, bei Eierkuchen werden die Eier aufgeschlagen und bilden die Teigbasis. Für Kaiserschmarren, Tatsch oder Schwarzbeernocken gilt: hier ist der Grundteig meist etwas fester, oder die Eier werden getrennt und das Eiklar zu Eischnee aufgeschlagen.

Regula Schmids Omeletten mit pürierten Brennnesseln im Teig.
Die pikanten Varianten - etwa mit Fleisch- oder Spinat-Käse-Füllung - stammen vielfach aus den letzten Jahrzehnten und sind Neukreationen, in denen viel Kochfantasie steckt.

Die bunte Welt der Palatschinken lässt sich in ganz Europa entdecken. Regisseurin Anita Lackenberger hat für ihre Dokumentation Deutschland, Österreich und die Schweiz besucht. Neben traditionellen Rezepten wird auch das eine oder andere neue Rezept vorgestellt, zum Beispiel üppige Palatschinken-Torten mit Schokoladencreme, eine Kreation der jüngsten Küchengeschichte.

