Kultur
Buchzeit von der Leipziger Buchmesse 2026
Jedes Frühjahr wird Leipzig zum Treffpunkt der internationalen Literaturszene. Am 19. März 2026 beginnt die Leipziger Buchmesse – und das Buchzeit-Team stellt neue Romane vor und gibt Lesetipps.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 22.03.2026
- 18:00 - 19:00 Uhr
Lassen Sie sich inspirieren! Auf der Literaturbühne von ARD, ZDF und 3sat diskutieren Sandra Kegel, Kai Sina und Kais Harrabi über ausgewählte Titel. Moderiert wird die Runde von Katrin Schumacher.
Neuerscheinungen über Liebe, Schuld und Erinnerung
Vier herausragende Neuerscheinungen aus dem internationalen Frühjahrsprogramm stehen im Mittelpunkt der Sendung - Bücher, die sich mit Erinnerungen und Abschieden beschäftigen – mit Liebe, Schuld und der spannenden Frage, wie Geschichten weiterleben.
In "Ghost Stories. Ein Buch der Erinnerung" schreibt die amerikanische Autorin und Essayistin Siri Hustvedt über den Tod ihres Mannes Paul Auster. Hustvedt zählt zu den bedeutendsten literarischen Stimmen der USA. In diesem zutiefst persönlichen Buch verbindet sie Tagebuchnotizen, Briefe und Erinnerungen zu einem vielschichtigen Blick auf Trauer, Liebe und das Weiterleben. "Ghost Stories" ist ein berührendes Erinnerungsbuch – und ein Nachdenken darüber, wie Schreiben dabei helfen kann, mit einem Verlust umzugehen.
Der italienische Schriftsteller und Journalist Roberto Saviano erzählt in "Meine Liebe stirbt nicht" eine wahre Geschichte. Saviano, 1979 in Neapel geboren und seit seinem Buch "Gomorrha" unter permanentem Personenschutz, widmet sich dem Schicksal von Rossella Casini. Die junge Frau verliebt sich in einen Mann aus einer Mafiafamilie der ’Ndrangheta und weigert sich, Gewalt und Schweigen hinzunehmen. Aus dokumentarischen Fakten formt Saviano einen packenden Roman über Mut, Idealismus und den hohen Preis der Wahrheit.
Mit "Erzähl mir alles" kehrt die amerikanische Pulitzer-Preisträgerin Elizabeth Strout in die fiktive Küstenstadt Crosby in Maine zurück. Die Autorin ist bekannt für ihre präzisen, unaufgeregten Erkundungen menschlicher Beziehungen. In ihrem neuen Roman begegnen sich vertraute Figuren wie Lucy Barton und Olive Kitteridge erneut. Vor dem Hintergrund eines rätselhaften Verschwindens erzählt Strout von Freundschaft, Einsamkeit, unerfüllter Liebe und dem, was im Leben unausgesprochen bleibt.
In "Ich möchte zurückgehen in der Zeit" setzt sich die Berliner Autorin Judith Hermann mit der eigenen Familiengeschichte auseinander. Ausgangspunkt ist die lange verdrängte Vergangenheit ihres Großvaters, der während des Zweiten Weltkriegs für die SS in Polen stationiert war. In ihrer charakteristisch leisen Sprache verbindet Hermann Erinnerung, Reisen und Gegenwart zu einem literarischen Essay über Schuld, Herkunft und das Schweigen der Generationen.