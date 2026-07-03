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Kultur

3sat auf der Buch Wien 2025

Die Herbst- und Vorweihnachtszeit ist auch Buchzeit und so geht es rechtzeitig in das 17. Jahr der großen Wiener Bücherschau Buch Wien (12.-16.11.). Auch 2025 findet die Wiener Buchmesse auf dem Gelände der Messe Wien statt, erstmals in 2 Hallen, eingebettet wieder in ein Lesefestival, das Veranstaltungsorte in der ganzen Stadt mit einschließt. Neben Lesungen, Podiumsdiskussionen und Autorengesprächen auf den mittlerweile neun Messebühnen, u.a. in der noch größeren Science-Lounge und der neu geschaffenen Bühne für Young Adult-Literatur sowie in der 3sat-Lounge bietet das Festival das Neueste und Spannendste aus der Welt der Bücher.

Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 30.11.2026

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Buch Wien Sendetypical 2400x1350

Buch Wien

Bereits am 12. November geht es am Eröffnungsabend der Buch Wien mit einer Langen Nacht der Bücher los.

Im Beisein von Andreas Babler, Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport und Veronica Kaup-Hasler, Kulturstadträtin der Stadt Wien sowie weiterer Prominenz aus Politik und der Literaturszene wird die diesjährige Eröffnungsrede die Kulturjournalistin und Publizistin Shila Behjat halten.

Shila Behjat ist Journalistin, Publizistin und TV-Moderatorin und eine neue wesentliche Stimme des Feminismus. Die Deutsche mit iranischen Wurzeln studierte Rechtswissenschaften in Hamburg und Paris, war Korrespondentin in London, lebte als freie Journalistin in Indien und berichtete für das Frauenportal "aufeminin.com" von der UN-Frauenrechtskommission. Als Kulturredakteurin bei ARTE verantwortet sie Dokumentationen und neue Formate.

Ihr Buchdebüt "Söhne großziehen als Feministin" erregte 2024 ebenso großes Aufsehen wie ihr zweites Buch "Frauen und Revolution", das im Frühjahr erschienen ist und sich den Protagonistinnen gesellschaftlicher Wandlungsprozesse und weltweiter Demokratiebewegungen widmet.

Shila Behjats Festrede zur Buch Wien greift dieses Thema auf und trägt den Titel "Das weibliche Gesicht des Wandels".

Buch Wien 2025 – Logo
Quelle: ORF/ 3sat-Grafik

Im Mittelpunkt der großen Eröffnungsnacht stehen spannende Bühnengespräche mit der Schriftstellerin Vea Kaiser, Thomas Brezina und Dr. Bitch Ray sowie eine Diskussion mit Valerie Huber, Roger Hackstock und Jacob Beautemps zu den Themen Nachhaltigkeit, Zuversicht in schwierigen Zeiten und innovative Lösungen für Klimawandelfolgen.

In der heuer erstmals bespielten Halle C gibt es ein Pub Quiz rund um New Adult, BookTok, Romantasy & Co. und zum krönenden Abschluss nehmen die Science Busters mit gewohntem Witz und wissenschaftlicher Präzision das Ende unter die Lupe: von Apokalypse bis Artensterben, nüchtern, absurd und hochinformativ

Bachmannpreis meets Vienna

Schriftzug Ingeborg-Bachmannpreis
Ingeborg-Bachmannpreis
Quelle: ZDF, ORF

Bereits zum zweiten Mal stattet der Bachmannpreis der Buch Wien einen Besuch ab, die Vorfreude auf das Jubiläumsjahr 2026 ist groß.

Seit fast 50 Jahren stehen die "Tage der deutschsprachigen Literatur" im ORF-Landesstudio in Klagenfurt für öffentliches Wettlesen und offenen Diskurs über Literatur. Mit dem Ingeborg Bachmannpreis wird dabei alljährlich einer der renommiertesten Literaturpreise des deutschen Sprachraums vergeben.

Welchen Einfluss hat die Auszeichnung auf die Karrieren der Preisträger*innen, wie verarbeiten die Autor*innen den künstlerischen Konkurrenz-Kampf vor laufender Kamera? Und wie wurde und wird der öffentliche Wettbewerb und dessen Live-Übertragung auf 3sat in der medialen Berichterstattung aufgenommen? Was sagt die Literaturkritik zum "Bachmannpreis", dessen Namensgeberin im Juni 2026 ihren 100. Geburtstag feiern würde.

Eine Frau hält zwei Mappen mit Zertifikaten vor sich. Neben ihr steht ein Mann.
Natascha Gangl erhält sowohl den Bachmann-, als auch den Publikumspreis - im Bild mit Heinz Bachmann, dem Bruder Ingeborg Bachmanns.
Quelle: AFP

Diese und andere Fragen diskutiert Peter Fässlacher bei der Eröffnung der "Buch Wien" am 12. November in der 3sat-Lounge mit der Bachmannpreisträgerin 2025 Natascha Gangl und Jurorin Brigitte Schwens-Harrant, die Natascha Gangl zum Bachmannpreis eingeladen hatte, dem Bachmannpreisträger des Jahres 1995 Franzobel, Barbara Kadletz, Buchhändlerin und Bachmann-Groopie und anderen Gästen.

Moderation: Peter Fässlacher

3sat strahlt diese Sendung als Auftakt des Bachmann-Jubiläumsjahres im März 2026 aus.

Poetry Slam Nacht

Beim Fixpunkt Poetry Slam-Nacht treffen sich Slam-Poet:innen aus Belgien, Deutschland, Liechtenstein, Luxemburg, der Schweiz und Österreich auf der Buch Wien zum wortgewandten Wettstreit um die Gunst des Publikums. Das Publikum entscheidet über Gefallen oder Nicht-Gefallen.

Die Moderation übernehmen wieder die östereichischen Poetry Slam-Ikonen Mieze Medusa & Markus Köhle.

Österreichischer Buchpreis

Zum bereits zehnten Mal wurde am Montagabend, dem 10. November in den Praterateliers der Österreichische Buchpreis vergeben - erst da erfuhren der/die Gewinner*in, wer sich über den mit 20.000 Euro dotierten Hauptpreis bzw. über den Debütpreis, der mit 10.000 Euro verbunden ist, freuen durfte.

Auf der Shortlist zum diesjährigen österreichischen Buchpreis standen Dimitré Dinev, Monika Helfer, Martin Prinz, Verena Staufer und Marlene Streeruwitz - der Österreichische Buchpreis 2025 geht an Dimitré Dinev für den Roman "Zeit der Mutigen".

Um den Debütpreis 2025 in Höhe von 10.000 Euro ritterten Anna Maschik, Michèle Yves Pauty und Miriam Unterthiner, letztere darf sich über den heurigen Debutpreis für den Theatertext "Blutbrot" freuen.

Am 13. November werden die Preisträgerinnen auf der Buch Wien anwesend sein und um 14.30 Uhr aus ihren ausgezeichneten Werken lesen.

Kultur -

Österreichischer Buchpreis an Dimitré Dinev

Dimitré Dinev hat für "Zeit der Mutigen" den Österreichischen Buchpreis erhalten. Sein Epos erzählt von drei Familien über rund 100 Jahre.

Sendungsbereich:
Kulturzeit

3sat-Lounge:

Ab 13. November begrüßen dann auch Ernst A. Grandits und Franziska Mayr-Keber namhafte Autoren und Autorinnen sowie Frischlinge der Literaturszene in der 3sat-Lounge.

Das Publikum darf sich auf spannende Gespräche mit der ehemaligen Jurorin bei den Tagen der Deutschsprachigen Literatur Daniela Strigl, Kris Lauwerys, ausgezeichnet mit dem österreichischen Staatspreis für literarische Übersetzung 2024, der für den Debütpreis nominierten Anna Maschik , dem Bestsellerautor Heinrich Steinfest sowie vielen anderen Autoren und Autorinnen wie der italienischen Autorin Laura Monzari und der aus Albanien stammenden Lindita Arapi freuen. Und auch das immer wichtiger werdende Genre Kurzgeschichte ist wieder vertreten, dieses Mal mit dem deutschen Journalisten, Literaturkritiker und Schriftsteller Volker Hage.

Kultur -

Die Buch Wien 2025

Mehr als 500 Aussteller präsentieren auf der Buch Wien spannende Neuheiten, sowie Autoren und Autorinnen, darunter Robert Menasse und Fale Velaj.

Sendungsbereich:
Kulturzeit

Das Programm in der 3sat-Lounge:

Donnerstag, 13. November 2025

  • Portrait des Autors

    14.00 Uhr

  • Bild der Autor*innen

    15.00 Uhr

  • Bild des Autorin

    16.00 Uhr

  • Portrait des Autors

    17.00 Uhr

Freitag, 14. November 2025

  • Portrait des Autors

    13.00 Uhr

  • Portrait des Autors

    14.00 Uhr

  • Portrait der Autorin

    15.00 Uhr

  • Portrait der Autorin

    16.00 Uhr

Samstag, 15. November 2025

  • Bild des Autors

    13.00 Uhr

  • Portrait des Autorin

    14.00 Uhr

  • Bild des Autors

    15.00 Uhr

  • Portrait des Autors

    16.00 Uhr

  • Portrait der Autorin Jacqueline Kornmüller

    17.00 Uhr

Sonntag, 16. November 2025

  • Bild der Autorin

    12.00 Uhr

  • Bild der Autorin

    13.00 Uhr

  • Portrait der Autorin

    14.00 Uhr

erLesen - die aktuellsten Ausgaben

Impressionen von der Buch Wien 2025

Das Bild zeigt eine Veranstaltungsbühne, die mit einem orangefarbenen Hintergrund dekoriert ist, auf dem die Wörter "Buch Wien", "Inspiration", "Austausch", "Debatte" und "Bildung" stehen. In der Mitte sitzen fünf Personen auf weißen, modernen Stühlen. Die erste Person auf der linken Seite hält eine Kamera und ist als Fotograf erkennbar. Neben ihm sitzt ein Mann mit einem Hut, der einen grau-gestreiften Pullover trägt. Rechts von ihm ist eine Frau mit langen, dunklen Haaren und einer schwarzhäutigen Bluse mit weißem Muster. In der Mitte sitzt ein Mann in schwarzer Kleidung, der ein Blatt Papier oder ein Notizbuch in der Hand hält und in die Runde blickt. Neben ihm sitzt eine Frau in einem glänzenden, burgunderfarbenen Oberteil und einer schwarzen Hose. Die letzte Person ist ein älterer Mann in schwarzem Outfit, der interessiert zuhört. Vor der Bühne sind Zuschauer zu sehen, die auf die Diskussion achten, einige klatschen. In der Ecke des Raumes befindet sich ein Lichtstrahler, der die Szene beleuchtet.
Kultur -

Buch Wien 20251/8

Feine Gesprächsrunde zum Thema Bachmannpreis mit Natascha Gangl, Brigitte Schwens-Harrant, Franzobel, Heinz Sichrovsky und Barbara Kadletz, moderiert von Peter Fässlacher.

Sendungsbereich:
Buch Wien
Quelle:
Quelle: ORF
Das Bild zeigt eine Veranstaltung während der Buchmesse "Buch Wien". Im Vordergrund befinden sich mehrere Personen auf einer Bühne, die in weißen Sesseln sitzen. Diese Personen scheinen an einer Diskussion oder einem Panel teilzunehmen. Hinter ihnen steht eine große, rote Wand mit dem Schriftzug "Buch Wien" sowie anderen Texten in weißer Schrift, die Themen wie Literatur, Inspiration und Bildung ansprechen. Im Publikum sitzen zahlreiche Menschen, die auf die Bühne schauen. Die Zuschauer sind auf schwarzen Stühlen und scheinen interessiert zuzuhören. Einige haben Notizen oder Getränke in den Händen. Im Hintergrund ist eine Kamera mit einem Kameramann positioniert, der die Veranstaltung aufnimmt. Die Atmosphäre wirkt lebhaft und engagiert, typisch für eine literarische Veranstaltung oder ein Festival.
Kultur -

Buch Wien 20252/8

Volles Haus bei der Sendungsaufzeichnung

Sendungsbereich:
Buch Wien
Quelle:
Quelle: ORF
Das Bild zeigt einen Stand auf einer Veranstaltung, vermutlich einer Buchmesse. Im Vordergrund stehen zwei orangefarbene Liegestühle mit einem Druck, der einen Text und eine Skizze zeigt. Hinter den Stühlen befindet sich ein grün gefärbter Teppich und ein Tisch, an dem eine Person sitzt, die ein Mikrofon und technische Geräte bedient. Links von dem Tisch steht eine Kamera auf einem Stativ, die auf die Szene gerichtet ist. Im Hintergrund hängt ein großes, hellblaues Banner mit dem Namen „INGEBORG BACHMANN“ und den Lebensdaten 1926-1973-2026. Daneben sind weitere Stände zu sehen, unter anderem mit der Aufschrift „Coffee to go“ auf einem großen Behälter. Die Umgebung ist hell erleuchtet, und es sind weitere Veranstaltungen oder Stände im Hintergrund sichtbar.
Kultur -

Buch Wien 20253/8

Ein bisserl Bachmann-Flair muss sein!

Sendungsbereich:
Buch Wien
Quelle:
Quelle: ORF
Das Bild zeigt ein Publikum in einem großen Veranstaltungsraum. Im Vordergrund sind mehrere Personen in Sitzposition zu sehen, die auf eine Bühne oder einen Vortrag schauen. Die Zuschauer sind vielfältig, sowohl in Geschlecht als auch in Alter. Einige Personen haben Notizen oder Getränke in der Hand. Im Hintergrund sind große Banner mit verschiedenen Aufschriften und Logos sichtbar, darunter eines für die Ingeborg-Bachmann-Preise, das in dunkler Schrift auf hellem Grund steht. Weiterhin sieht man Kamerateams und Fotografen, die die Veranstaltung dokumentieren. Der Boden ist mit einem grauen Teppich bedeckt, und es sind mehrere rote Sitzwürfel im Raum verteilt. Die Raumbeleuchtung ist hell und es sind hohe Decken mit sichtbaren Trägern. Alles in allem vermittelt das Bild eine Atmosphäre der Aufmerksamkeit und des Interesses an der Veranstaltung.
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Buch Wien 20254/8

Interessiertes Publikum

Sendungsbereich:
Buch Wien
Quelle:
Quelle: ORF
Das Bild zeigt eine große Menschenmenge in einer Messehalle. Im Vordergrund sind mehrere Kinder und Jugendliche zu sehen, die in einer Reihe stehen und sich unterhalten. Einige von ihnen tragen bequeme Kleidung, wie Sweatshirts und weite Hosen. Hinter ihnen steht ein größerer Stand mit hellbraunen Wänden, der mit der Aufschrift „RÜCKZUGSORT MITTEN IM ALLTAG“ versehen ist. Im Hintergrund sind viele weitere Personen sichtbar, die durch die Halle gehen oder sich um verschiedene Stände gruppieren. Die Beleuchtung ist teilweise bunt, was auf eine lebhafte Atmosphäre hinweist. Die Halle hat hohe Wände und trägt den typischen Charakter von Messeveranstaltungen. Es sind keine spezifischen Orte oder Gebäude außerhalb der Messe zu erkennen.
Kultur -

Buch Wien 20255/8

Viel Programm für Kinder und Jugendliche in der erstmals bespielten Halle C

Sendungsbereich:
Buch Wien
Quelle:
Quelle: ORF / 3sat
Das Bild zeigt einen Stand auf einer Buchmesse oder ähnlichen Veranstaltung. Im Hintergrund ist ein großes, farbenfrohes Banner mit der Aufschrift „HOUSE OF ROMANCE“ zu sehen, das in Pink- und Lila-Tönen gestaltet ist. Vor dem Banner befindet sich ein Tisch, der mit einer Vielzahl von Bücherstapeln bedeckt ist. Die Titel sind unterschiedlich, einige bieten bunte Cover. Auf der linken Seite des Tisches steht eine Pflanze in einem Topf. Vor dem Tisch sind mehrere Personen zu sehen, die die Bücher anschauen und durch Broschüren blättern. Die Kleidung der Personen ist leger, und sie scheinen interessiert an dem Angebot. Im Hintergrund sind weitere Stände und eine grüne Fahne sichtbar, die wahrscheinlich zu einem anderen Aussteller gehört. Der Boden des Standes ist mit grauem Teppich ausgelegt, und es gibt einen roten Teppich vor dem Tisch.
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Buch Wien 20256/8

Ein eigener Bereich für Young Adult und New Adult Literatur

Sendungsbereich:
Buch Wien
Quelle:
Quelle: ORF / 3sat
Das Bild zeigt eine Buchmesse oder eine ähnliche Veranstaltung in einer großen, modernen Halle. Der Boden ist mit grauem Teppich ausgelegt. In der Mitte des Bildes stehen mehrere Tischgruppen mit grünen Tischdecken, auf denen viele Bücher displayed sind. Vorne im Bild stehen zwei Personen im Gespräch. Die linke Person hat einen Rucksack auf dem Rücken und trägt ein kariertes Hemd, während die rechte Person eine hellblaue Jacke und einen Schal trägt. Neben ihnen ist eine dritte Person, die eine rote Bluse trägt und auf einen Tisch zeigt, auf dem Bücher liegen. Im Hintergrund sind weitere Besucher der Veranstaltung zu sehen, einige durchstöbern die Buchauslagen, während andere in Gespräche vertieft sind. An der Wand hängen große Banner oder Werbetafeln, und es gibt einige Ballons. Das Licht in der Halle ist hell und es gibt technische Installationen an der Decke.
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Buch Wien 20257/8

Möglichkeit, die Bücher vor Ort zu kaufen

Sendungsbereich:
Buch Wien
Quelle:
Quelle: ORF / 3sat
Das Bild zeigt eine große Menschenmenge in einem Innenraum, der vermutlich eine Messe oder ein Festival beherbergt, mit dem Titel "Buch Wien" prominent an einer Wand. Die Bühne ist beleuchtet und mit einem Bildschirm ausgestattet, auf dem Informationen angezeigt werden. Im Vordergrund sind sowohl Männer als auch Frauen zu sehen, die sich in einer wartenden Position befinden; einige sind fotografierend, während andere in Gespräche vertieft sind. Die Zuhörer sitzen auf schwarzen Stühlen und zeigen eine Vielzahl von Haarfarben und -stilen, sowie unterschiedliche Kleidungsstücke. Die Atmosphäre wirkt lebhaft und erwartungsvoll, da viele Personen auf die Bühne blicken oder sich auf das Geschehen vorbereiten. Die Wände des Raumes sind schlicht und hell, während die beleuchteten Elemente in kräftigen Farben gestaltet sind, die eine ansprechende Umgebung schaffen.
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Buch Wien 20258/8

Am Eröffnungsabend war viel los!

Sendungsbereich:
Buch Wien
Quelle:
Quelle: ORF

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