Energie der Zukunft

In Deutschland dagegen legt die geplante EEG-Reform den Selbstversorgern Steine in den Weg. Smart Meter - sogenannte intelligente Stromzähler - müssen angeschafft werden. Bis man die hohen Kosten für diese Geräte wieder reinverdient hat, muss die Solaranlage schon einigen Strom produzieren. Was einfach und gefördert war, wird teuer und kompliziert.



Die geplante EEG-Reform, Absprachen der Politik mit der großen Energieversorgern - überall gibt es Hürden und Probleme. 3sat makro zeigt, woran es in Deutschland hapert und was interessante Lösungen für die Zukunft sein könnten.