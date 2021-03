makro: Herr Bechtle, was sind Stromdrachen?



Philip Bechtle: Stromdrachen, oder auch "Winddrohnen", sind so etwas wie eine "Drohne am Seil". Also ein automatisch - wir sagen "autonom" - also unter vielen Bedingungen sicher selbständig fliegendes Fluggerät. Dies ermöglichen hochpräzise Sensoren und ein Autopilot. Es kann entweder ein Drachen sein, ähnlich den Kites der Kitesurfer, oder ein stabiles Segelflugzeug, und es hängt an einem möglichst dünnen und sehr stabilen Seil.