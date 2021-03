makro: Strom aus Wind und Sonne kann preislich längst mit fossilen Energieträgern mithalten, ist mitunter sogar günstiger. Warum verläuft der Ausbau dann so schleppend?



Volker Quaschning: Es sind vor allem sehr viele bürokratische Hürden, aufwändige Genehmigungsverfahren und wenig verlässliche Rahmenbedingungen, die Sand ins Getriebe streuen. Wer in über 20 Jahre in regenerative Energieprojekte investiert, braucht auch Sicherheiten. Darum benötigen wir für die meisten Projekte immer noch eine kleine Förderung.



Im letzten Jahr hatte die Regierung aber sogar einen gesetzlichen Förderstopp für Photovoltaikanlagen geplant, der erst in letzter Minute beseitigt wurde. Die Regierung verschlechtert seit Jahren die Rahmenbedingungen für Bürgerenergieprojekte, die eine hohe Akzeptanz in der Bevölkerung haben.



In der Konsequenz nehmen die Widerstände gegen Windkraftanlagen und neuerdings auch große Solaranlagen immer mehr zu. Das hat dazu geführt, dass der Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland so gering ist, dass wir derzeit keinerlei Klimaschutzziele einhalten können.