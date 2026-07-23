Gesellschaft

Kampf um Rohstoffe (4/4): Umweltzerstörung beim Abbau – Greenwashing in Brasilien?

Lithium – das "weiße Gold" - ist kostbar, doch der Abbau zerstört die Umwelt. Indigene werden vertrieben. Die Firma SIGMA verspricht sauberes Lithium, Investoren feiern. Klemens Laschewski, Geologe an der Staatlichen Universität Minas Gerais in Brasilien, ist skeptisch und untersucht die Abbaugebiete in Brasilien. Die investigative Doku-Reihe "Kampf um Rohstoffe - Am Abgrund" deckt auf, welcher Kampf um Rohstoffe von Deutschland aus für Wohlstand und Arbeitsplätze geführt wird und wie Menschen und Natur darunter leiden. Müssen wir für die Energiewende und unsere Wirtschaft unsere Prinzipien über Bord werfen? Die Reihe macht deutlich, vor welche Herausforderungen uns die Rohstoffkrise stellt.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 24.10.2024