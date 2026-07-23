Gesellschaft
Kampf um Rohstoffe (2/4): Rohstoffe der Zukunft – China beim Wettlauf weit vorne
Auf dem Weltmarkt kommt Deutschland kaum an kritische Rohstoffe. Kann man sie im heimischen Bergbau gewinnen? Das hätte Risiken für die Menschen in den Abbaugebieten. Michael Schmidt von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) sucht deshalb in USA und China nach neuen Lieferanten.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 22.10.2026
Die investigative Doku-Reihe "Kampf um Rohstoffe – Am Abgrund" deckt auf, welcher Kampf um Rohstoffe von Deutschland aus für Wohlstand und Arbeitsplätze geführt wird und wie Menschen und Natur darunter leiden. Müssen wir für die Energiewende und unsere Wirtschaft unsere Prinzipien über Bord werfen? Die Reihe macht deutlich, vor welche Herausforderungen uns die Rohstoffkrise stellt.