Gesellschaft
Kampf um Rohstoffe (1/4) : Korruption – Für Öl und Gas aus Aserbaidschan
In dieser Folge setzt sich ein Bundestags- und Europaratsabgeordneter für Demokratie und Menschenrechte in Aserbaidschan ein. Dabei stößt er auf ein Netzwerk von Geben und Nehmen: Europäische Politikerinnen und Politiker lassen sich systematisch dafür "beschenken", dass sie die Autokratie Aserbaidschans nicht infrage stellen.
- Produktionsland und -jahr:
-
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- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 22.10.2026
Die Recherchen decken auf, warum unsere Abgeordneten wegschauen, wenn dort Wahlen gefälscht werden, und warum sie schweigen, wenn Oppositionelle unterdrückt, bis zu uns nach Deutschland verfolgt und sogar ermordet werden. Dafür gibt es Belege und Augenzeugenberichte.
Exklusive Recherchen zeigen, wie das Netzwerk aus Korruption und Gefälligkeiten dafür genutzt wird, Krieg und Vertreibung zu rechtfertigen. Als Gegenleistung stellt Aserbaidschan den Zugang zu heiß umkämpften, kritischen Rohstoffen in Aussicht. Und europäische Unternehmen greifen gern zu. Der Preis dafür: Menschenrechtsverletzungen und eine hemmungslose Zerstörung der Natur im Namen der EU-Politik "Green Deal".
Die investigative Doku-Reihe "Kampf um Rohstoffe – Am Abgrund" deckt auf, welcher Kampf um Rohstoffe von Deutschland aus für Wohlstand und Arbeitsplätze geführt wird und wie Menschen und Natur darunter leiden. Müssen wir für die Energiewende und unsere Wirtschaft unsere Prinzipien über Bord werfen? Die Reihe macht deutlich, vor welche Herausforderungen uns die Rohstoffkrise stellt.