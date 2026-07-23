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Gesellschaft

Kampf um Rohstoffe (3/4): Lithium und Kupfer – Für Deutschland nichts zu holen in Chile

Die Industrie braucht dringend Kupfer und Lithium. Doch diese strategischen Rohstoffe sind kaum noch zu haben. Um Zugänge für Deutschland zu erschließen, machen sich Cornelia Sonnenberg und Iris Wunderlich von der Auslandshandelskammer Chile auf eine spannende Reise durch Chile. Die investigative Doku-Reihe "Kampf um Rohstoffe - Am Abgrund" deckt auf, welcher Kampf um Rohstoffe von Deutschland aus für Wohlstand und Arbeitsplätze geführt wird und wie Menschen und Natur darunter leiden. Müssen wir für die Energiewende und unsere Wirtschaft unsere Prinzipien über Bord werfen? Die Reihe macht deutlich, vor welche Herausforderungen uns die Rohstoffkrise stellt.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar in
D / CH / A
Verfügbar bis:
bis 23.10.2026

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Zwei Männer in Arbeitskleidung.

Kampf um Rohstoffe

Die investigative Doku-Reihe "Kampf um Rohstoffe – Am Abgrund" deckt auf, welcher Kampf um Rohstoffe von Deutschland aus für Wohlstand und Arbeitsplätze geführt wird und wie Menschen und Natur darunter leiden. Müssen wir für die Energiewende und unsere Wirtschaft unsere Prinzipien über Bord werfen? Die Reihe macht deutlich, vor welche Herausforderungen uns die Rohstoffkrise stellt.

Weitere Folgen von "Kampf um Rohstoffe – Am Abgrund":

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