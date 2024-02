Der Schwarm (5/8)

Tina Lund überredet Johanson, mit ihr nach Genf zu fahren, um über die dort ansässige Stiftung des japanischen Milliardärs Mifune herauszufinden, ob Eiswürmer auch in anderen Meeren gefunden wurden. Über Mifunes Vertreter Riku Sato erfährt Johanson auch von den Beobachtungen Leon Anawaks in Vancouver.



Zurück in Kiel berichten Rahim und Charlie von einem Lichtphänomen und einem Geräusch, das Jess zusammen mit ihrer Videonachricht an Charlie unbewusst aufgezeichnet hat. Es gleicht Phänomenen, die auch auf den Aufnahmen von der untergegangenen "Juno" wahrzunehmen waren. Johanson nutzt einen Versorgungsflug in Richtung Shetlandinseln, um sich mit Charlie auszutauschen.



Beide verstehen sich auf Anhieb. Gerade als der Helikopter wieder startbereit ist, trifft eine Warnung von Professor Lehmann ein: Ein Tsunami rast auf die nordeuropäische Atlantikküste und die Shetlands zu.