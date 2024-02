Der Schwarm (1/8)

Charlie Wagner, eine junge Meeresbiologin, wird auf einen einsamen Außenposten auf den Shetlandinseln versetzt. Bei einer Kontrollfahrt entdeckt Charlie große Mengen Methaneis an der Wasseroberfläche, das sich für gewöhnlich nur in großer Tiefe am Meeresboden befindet. Und weitere seltsame Zwischenfälle ereignen sich in verschiedenen Regionen der Welt.



Während ein Fischer in Peru durch einen Fischschwarm unbemerkt ums Leben kommt, lassen in Kanada, vor Vancouver Island, die Buckel- und Grauwale auf sich warten. Als ein Orca tot am Strand gefunden wird, der zuvor ein Fischerboot angegriffen haben soll, ist der junge Walforscher Leon Anawak beunruhigt.



Schließlich kehren die Wale doch noch in großer Zahl zurück. Leon fährt sofort mit seinem Boot aufs offene Meer. Auch seine gute Freundin Lizzie startet einen Trip mit ihrem Ausflugsschiff voller Touristen. Doch niemand ahnt, welches Verhalten die Tiere an den Tag legen werden.