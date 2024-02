Der Schwarm (2/8)

Zur gleichen Zeit geht in der Norwegischen See der Wissenschaftler Dr. Sigur Johanson an Bord des Forschungsschiffs "Thorvaldson". Seine alte Bekannte Tina Lund hat ihn im Namen der norwegischen Ölfirma Hovedstad mit einem Gutachten beauftragt: Sigur findet im geplanten Erschließungsgebiet am Meeresboden Eiswürmer. Diese sind ungewöhnlich groß und vermehren sich extrem schnell.



Charlies Freundin und Kommilitonin Jess, die den Abend einsam an Bord eines anderen Forschungsschiffes, der "Juno", arbeitet, schickt eine Nachricht an Charlie. Doch die bekommt davon nichts mit - auch nicht, wie Jess' Nachricht durch ein schreckliches Ereignis plötzlich abreißt.