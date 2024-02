Der Schwarm (4/8)

Unterdessen sind Sigur Johanson und Tina Lund wieder an Bord der "Thorvaldson", um den Meeresboden im Vorfeld einer Ölbohrung erneut auf Eiswürmer zu untersuchen. Die Würmer haben sich weiter extrem ausgebreitet, und als während der Untersuchung ein Bohrer durch den Meeresboden bricht, gerät die "Thorvaldson" in höchste Seenot.



In Vancouver Island haben Leon Anawak und seine Kollegen Übereinstimmungen zwischen den Muscheln vom Rumpf des Frachters und der Substanz im Hirnstamm des gestrandeten Orcas entdeckt. Genetische Übereinstimmungen wurden auch zwischen neuen Muschelarten an verschiedenen Orten der Welt festgestellt.



Als Anawak für weitere Untersuchungen Muscheln vom befallenen Frachter bekommen will, wird er im Hafen festgenommen. Erst als er einwilligt, mit dem mysteriösen Eigner des Schiffes, dem japanischen Unternehmer Milliardär Aito Mifune, zusammenzuarbeiten, kommt er wieder frei.