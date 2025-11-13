Der Anschlag

Das brutale islamistische Terror-Attentat auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz, bei dem im Dezember 2016 dreizehn Menschen getötet wurden, wirft bis heute Fragen auf.



In fünf Kapiteln kreist die aufwendige Doku-Serie um die Tat - von der Vorgeschichte des Anschlags, über dessen Ausführung mit einem gestohlenen Lkw, wie auch um die Ermittlungsfehler nahezu aller Behörden vom Verfassungsschutz bis zu den Kriminalämtern in Berlin.



Zentraler Bestandteil ist die Perspektive der Opfer und Hinterbliebenen, die lange Jahre auf Anteilnahme und Entschädigungen warten mussten.