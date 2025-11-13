Der Anschlag (2/5) - Tat

Die junge Ärztin Shufan Huo besucht am Abend des Attentats den Weihnachtsmarkt und überlebt knapp.

Anhand des Protokolls von Thomas Beck, Vertreter der Bundesanwaltschaft im Untersuchungsausschuss wird der zeitliche Ablauf der Lkw-Fahrt rekonstruiert. Der Spiegel-Journalist Jörg Diehl stellt fest, dass Anis Amri über den Nachrichtendienst "Telegram" - eine Plattform, auf deren verschlüsselte Chats die deutsche Polizei keinen Zugriff hat - Anleitungen vom IS bekam.



Die junge Ärztin Shufan Huo beschließt, spontan ihr Labor in der Charité zu verlassen, um auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz eine Bratwurst zu essen. Kurze Zeit später wird sie sich als Ersthelferin um die schwerverletzte Fabrizia di Lorenzo aus Italien kümmern.