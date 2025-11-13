Hauptnavigation

Film

Der Anschlag (3/5) - Trauma

Nach der Tat herrscht Stille und Reglosigkeit bei Verantwortlichen im Staat, sichtbar wird die Überforderung von Politik und Verwaltung, sowohl im Umgang mit den Opfern als auch bei der Verfolgung des Täters.

Der Anschlag
Frau von hinten vor Krankenhaus mit Aufschrift "Emergency".
Die junge Ärztin erkundigt sich nach ihrer Patientin in der Notaufnahme der Charité.

Ersthelferin Shufan Huo erinnert sich an die Fahrt im Rettungswagen mit Fabrizia di Lorenzo und den Transport in den Schockraum der Charité. Die Angehörigen der Opfer werden über den Tod ihrer Familienmitglieder erst spät informiert. Fabrizias Mutter Giovanna, die aus Italien angereist ist, werden Auskünfte verweigert.

Anis Amri hat seinen Pass mit seiner Duldungsbescheinigung für Deutschland neben dem Fahrersitz des Lkw hinterlassen. So soll der IS informiert werden, um ihn als Märtyrer zu loben. Überwachungsvideos in einer U-Bahn-Haltestelle zeigen Amri mit erhobenem Zeigefinger. Er wird schließlich am Bahnhof Sesto San Giovanni bei Mailand von der örtlichen Polizei im Zuge einer Personenkontrolle erschossen.

