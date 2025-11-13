Hauptnavigation

Film

Der Anschlag (1/5) - Vorzeichen

Überlebende und die Angehörigen der Opfer berichten die Vorgeschichten der verhängnisvollen Besuche auf dem Weihnachtsmarkt.

Der Anschlag
Sitzende Frau blättert durch ein Album.
Astrid Passin erinnert sich an ihren bei dem Attentat ums Leben gekommenen Vater.

Der Vater von Astrid Passin hatte eigentlich ins Theater gewollt. Elisabetta Ragno aus Palermo war zum Shoppen in der Stadt. Der 19. Dezember ist ihr Geburtstag. Der polnische Lkw-Fahrer Lukasz Urban verlässt mit seiner Stahl-Ladung Italien und macht sich auf den Weg nach Berlin.

Der Weg des Attentäters Anis Amri wird nachverfolgt. Er kam mit 19 Jahren aus Tunesien nach Lampedusa und wurde in Italien schnell straffällig. In Deutschland waren im Jahr 2016 450 IS-Anhänger ansässig, die vom BKA als Gefährder eingestuft wurden. Die Sicherheitslage war angespannt, so Konstantin von Notz, Mitglied des Untersuchungsausschusses Breitscheidplatz.

Shakuntala Banerjee erinnert sich an ihre Zeit als ZDF-Korrespondentin in Brüssel, als sie im selben Jahr mit Anschlägen in Brüssel und Nizza konfrontiert wurde. Bereits ein Jahr davor waren bei den Anschlägen von Paris im Musikclub Bataclan 90 Menschen ums Leben gekommen.

