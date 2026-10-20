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Tier-Doku

Wildes Alaska

Alaska – Land der Extreme, geprägt von eisigen Gletschern, endlosen Wäldern und unberührter Wildnis.

Alaska - ein Land geformt von Gletschern und Eisschichten, durchzogen von mächtigen Strömen und riesigen Seen. Seine nördliche Lage am Polarkreis bedeutet bitterkalte Winter während die Sommer durch die speziellen Landschaftsformen und die Größe des Landes bedingte Hitzewellen bestimmt werden.
Es ist eine raues Land. Die Dichte der menschlichen Niederlassungen ist geringer als in Sibirien und die Tiere die hier leben haben es mit den extremsten saisonalen Bedingungen der Welt zu tun. Trotz dieser Härten ist Alaska die Heimat einer erstaunlich vielfältigen Tierwelt.


Diese Serie widmet sich Frühling, Sommer und Winter dieser extremen Wildnis und gibt Einblick in den Überlebenskampf einzigartiger Tierarten, die sich perfekt an die Besonderheiten dieses Lebensraumes angepasst haben.

Alaska im Jahresverlauf

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