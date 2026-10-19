Dokumentation
Wildes Alaska - Eiswelten
Alaskas Landschaften werden im Winter zu einer glitzernden Märchenwelt. Doch der Schein trügt - das Leben für Tier und Mensch ist in dieser Eiswüste extrem hart.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 16.11.2026
- 21:55 - 22:45 Uhr
Die hohen Berge, die an das Land angrenzenden Ozeane und die nördliche Lage zeichnen für die extremsten Winterverhältnisse der Welt verantwortlich.
Gute Vorbereitung ist Alles wenn es darum geht den eisigen Griff des Winters zu überstehen. Besonders jetzt zeigt sich, dass nur wahre Meister der Anpassung auch zu solchen des Überlebens werden.
Ein Film von Tuppence Stone und Ian Gray.