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Zwei Weißkopfseeadler kämpfen in einem winterlichen Fluss, um einen letzten Lachs. Die Umgebung ist ein gefrorenes Flussbett mit schneebedecktem Eis.

Dokumentation

Wildes Alaska - Eiswelten

Alaskas Landschaften werden im Winter zu einer glitzernden Märchenwelt. Doch der Schein trügt - das Leben für Tier und Mensch ist in dieser Eiswüste extrem hart.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
16.11.2026
21:55 - 22:45 Uhr
Ein Eisbär schwimmt im Wasser. Die Oberfläche ist wellig und reflektiert Licht. Die Umgebung wirkt kühl und klar, mit sanften Farbänderungen im Wasser. Der Fokus liegt auf dem Bären.
Ein Eisbär wird am North Slope in Alaska vom Geruch einer möglichen Beute angelockt.
Quelle: BBC

Die hohen Berge, die an das Land angrenzenden Ozeane und die nördliche Lage zeichnen für die extremsten Winterverhältnisse der Welt verantwortlich.

Gute Vorbereitung ist Alles wenn es darum geht den eisigen Griff des Winters zu überstehen. Besonders jetzt zeigt sich, dass nur wahre Meister der Anpassung auch zu solchen des Überlebens werden.

Ein Film von Tuppence Stone und Ian Gray.

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