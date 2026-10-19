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Das Bild zeigt einen großen Elchbullen mit einem breiten Geweih in einer herbstlichen Landschaft. Der Hintergrund ist von oranges und braunes Laub geprägt, und der Himmel ist klar.

Dokumentation

Wildes Alaska - Sommerfrische

Die wenigen kurzen Wochen des Sommers von Alaska müssen reichen um die Wildtiere mit dem zu versorgen von dem sie den Rest des Jahres zehren werden.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
16.11.2026
21:05 - 21:55 Uhr
Auf dem Bild ist ein Grizzlybär zu sehen, der in einer wildromantischen, grünen Umgebung steht. Der Bär hat ein braunes, struppiges Fell und schaut aufmerksam in die Kamera.
Ein Grizzlybär wartet geduldig darauf, dass die Natur Alaskas im Sommer ihre reichen Gaben hervorbringt.
Quelle: BBC

Der Sommer ist eine Zeit des Überflusses aber das bedeutet nicht dass das Leben für die Tiere hier jetzt einfach ist.

Zu groß sind die Ablenkungen durch ein plötzliches Überangebot an Nahrung und drohende Gefahren werden dabei nur allzu leicht übersehen.

Ein Film von Felicity und Alex Lanchester.

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