Dokumentation
Wildes Alaska - Sommerfrische
Die wenigen kurzen Wochen des Sommers von Alaska müssen reichen um die Wildtiere mit dem zu versorgen von dem sie den Rest des Jahres zehren werden.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 16.11.2026
- 21:05 - 21:55 Uhr
Der Sommer ist eine Zeit des Überflusses aber das bedeutet nicht dass das Leben für die Tiere hier jetzt einfach ist.
Zu groß sind die Ablenkungen durch ein plötzliches Überangebot an Nahrung und drohende Gefahren werden dabei nur allzu leicht übersehen.
Ein Film von Felicity und Alex Lanchester.