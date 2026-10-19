Wildes Alaska - Frühlingserwachen

Eine Seeottermutter treibt gemeinsam mit ihrem Jungtier im Prince William Sound in Alaska auf dem Wasser.

Quelle: BBC

Auch die kleinen menschlichen Gemeinschaften, die es in Alaska weit über das Land verstreut gibt zeigen, wie sie mit den ungewöhnlichen und harschen Bedingungen ihrer Umgebung zu Recht kommen. Wenn der Frühling ins Land zieht, erfährt Alaska eine beeindruckende Wandlung.



Die Temperatur steigt und Wasser, Licht und Wärme halten erneut Einzug in ein Land, das kurz zuvor noch an eine Eiswüste erinnerte. Auch wenn dieses Frühlingserwachen etwas Magisches hat so ist diese Zeit des Jahres besonders für die aus dem Winterschlaf erwachenden Tiere eine große Herausforderung.