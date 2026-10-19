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Im Bild sind ein Fischkutter und der Schwanz eines Pottwals zu sehen. Der Kutter ist auf ruhigem Wasser, während der Wal in der Nähe abtaucht. Der Himmel ist bewölkt und es herrscht eine gedämpfte Lichtstimmung.

Dokumentation

Wildes Alaska - Frühlingserwachen

In außergewöhnlichen Bildern begleitet die Reihe ein beispielsweise ein Seeotterweibchen beim Versuch ihr verletzliches Junges durch die ersten, kühlen Frühlingstage zu bringen.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
16.11.2026
20:15 - 21:05 Uhr
Das Bild zeigt einen Schwarzbären, der in hohem Gras steht. Die Umgebung ist grün, mit unscharfem Hintergrund. Der Bär schaut in die Richtung des Betrachters.
Endlich Frühling: ein Schwarzbär auf Nahrungssuche
Quelle: BBC

Wir beobachten aber auch Grizzlybären, die sich beeilen den allzu kurzen Sommer zu nutzen, um sich auf geniale Art und Weise möglichst große Fettreserven anzufressen.

Junge Eisbären hingegen unternehmen die ihre ersten vorsichtigen Gehversuche auf "Glatteis".

Eine Seeottermutter schwimmt mit ihrem Jungtier im Prince William Sound, Alaska. Beide sind im Wasser zu sehen, das sich sanft um sie herum bewegt. Die Umgebung ist licht und kühl.
Eine Seeottermutter treibt gemeinsam mit ihrem Jungtier im Prince William Sound in Alaska auf dem Wasser.
Quelle: BBC

Auch die kleinen menschlichen Gemeinschaften, die es in Alaska weit über das Land verstreut gibt zeigen, wie sie mit den ungewöhnlichen und harschen Bedingungen ihrer Umgebung zu Recht kommen. Wenn der Frühling ins Land zieht, erfährt Alaska eine beeindruckende Wandlung.

Die Temperatur steigt und Wasser, Licht und Wärme halten erneut Einzug in ein Land, das kurz zuvor noch an eine Eiswüste erinnerte. Auch wenn dieses Frühlingserwachen etwas Magisches hat so ist diese Zeit des Jahres besonders für die aus dem Winterschlaf erwachenden Tiere eine große Herausforderung.

Ein Film von Jane Atkins.

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