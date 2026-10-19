Dokumentation
Wildes Alaska - Frühlingserwachen
In außergewöhnlichen Bildern begleitet die Reihe ein beispielsweise ein Seeotterweibchen beim Versuch ihr verletzliches Junges durch die ersten, kühlen Frühlingstage zu bringen.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 16.11.2026
- 20:15 - 21:05 Uhr
Wir beobachten aber auch Grizzlybären, die sich beeilen den allzu kurzen Sommer zu nutzen, um sich auf geniale Art und Weise möglichst große Fettreserven anzufressen.
Junge Eisbären hingegen unternehmen die ihre ersten vorsichtigen Gehversuche auf "Glatteis".
Auch die kleinen menschlichen Gemeinschaften, die es in Alaska weit über das Land verstreut gibt zeigen, wie sie mit den ungewöhnlichen und harschen Bedingungen ihrer Umgebung zu Recht kommen. Wenn der Frühling ins Land zieht, erfährt Alaska eine beeindruckende Wandlung.
Die Temperatur steigt und Wasser, Licht und Wärme halten erneut Einzug in ein Land, das kurz zuvor noch an eine Eiswüste erinnerte. Auch wenn dieses Frühlingserwachen etwas Magisches hat so ist diese Zeit des Jahres besonders für die aus dem Winterschlaf erwachenden Tiere eine große Herausforderung.
Ein Film von Jane Atkins.