Südafrikas Westen von oben

Brillenpinguine am Boulders Beach - kleine Frackträger am Kap.

Quelle: ZDF/Skyworks

Kapstadt ist heute Sitz des südafrikanischen Parlaments und blickt auf eine bewegte Vergangenheit zurück. Die Innenstadt und der Hafen wurden über Jahrhunderte von niederländischen und britischen Kolonialmächten geprägt, die dort die wichtige Schifffahrtsroute rund um das Kap der Guten Hoffnung schützten. Doch trotz zahlreicher Leuchttürme finden sich viele Schiffswracks entlang der zerklüfteten Küsten der Kap-Region. Weiter nördlich, nahe der Grenze zu Namibia, waren weite Landstriche über Jahrzehnte abgesperrt, da dort Diamanten gefunden worden waren. Seit einigen Jahren lässt sich auch dieser kaum besiedelte Landesteil wieder erkunden. Atemberaubende Luftaufnahmen zeigen den Osten und Westen Südafrikas und die amerikanischen Bundesstaaten South Dakota sowie North und South Carolina von ihrer schönsten Seite.