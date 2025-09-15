Hauptnavigation

Südafrikas Westen von oben

Südafrikas Westen bietet eine beeindruckende Mischung aus Natur und Geschichte. Kapstadt mit Tafelberg und Garden Route zählt zu den bekanntesten Reisezielen der Welt. Doch auch abseits der Metropolen gibt es viel zu entdecken: edle Weine im Landesinneren, Robben, Pinguine und Wale an den Küsten, weite Wüstenlandschaften und seltene Pflanzenarten. Die Region ist geprägt von kolonialer Vergangenheit, Schiffswracks entlang der Küsten und einst abgesperrten Diamantfeldern nahe Namibia. Atemberaubende Luftaufnahmen fangen die Schönheit dieses einzigartigen Landesteils ein.

Produktionsland und -jahr:
Großbritannien 2024
Datum:
Verfügbar in
D / CH / A
Verfügbar bis:
bis 30.06.2028

Im Westen Südafrikas lässt sich viel erleben - von einer Städtetour in Kapstadt über Strandurlaub und Weinproben bis zu Fernwanderungen. Naturfreunde können am Meer, in Bergen und Wüste eine einzigartige Pflanzen- und Tierwelt mit vielen seltenen Arten erkunden.

Kapstadt und die Spuren der Geschichte

Kapstadt ist heute Sitz des südafrikanischen Parlaments und blickt auf eine bewegte Vergangenheit zurück. Die Innenstadt und der Hafen wurden über Jahrhunderte von niederländischen und britischen Kolonialmächten geprägt, die dort die wichtige Schifffahrtsroute rund um das Kap der Guten Hoffnung schützten. Doch trotz zahlreicher Leuchttürme finden sich viele Schiffswracks entlang der zerklüfteten Küsten der Kap-Region. Weiter nördlich, nahe der Grenze zu Namibia, waren weite Landstriche über Jahrzehnte abgesperrt, da dort Diamanten gefunden worden waren. Seit einigen Jahren lässt sich auch dieser kaum besiedelte Landesteil wieder erkunden. Atemberaubende Luftaufnahmen zeigen den Osten und Westen Südafrikas und die amerikanischen Bundesstaaten South Dakota sowie North und South Carolina von ihrer schönsten Seite.

Die Welt von oben

