Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Dokumentation
  3. ...von oben
  4. Südafrikas Osten von oben

Dokumentation

Südafrikas Osten von oben

Südafrikas Osten reicht vom Indischen Ozean bis in die über 3000 Meter hohen Drakensberge – mit vielfältigen Landschaften, weiten Stränden und modernen Millionenstädten.

Produktionsland und -jahr:
Großbritannien 2024
Datum:
Verfügbar in
D / CH / A
Verfügbar bis:
bis 30.06.2028

Mehr

Stadtansicht von Rio de Janeiro mit der Christusstatue auf dem Corcovado.

...von oben

Der Film zeigt Südafrika in seiner ganzen Vielfalt - von der Ostküste bis an die Grenze Botswanas. Metropolen, wilde Landschaften, Felsküsten, Gebirge, Wasserfälle und endlose Ebenen entfalten ein faszinierendes Bild des Landes.

Vielfalt im Osten Südafrikas

Besonders der Osten lockt mit zahlreichen Attraktionen: große Wildreservate wie der Kruger Nationalpark, grüne Berglandschaften mit tiefen Schluchten und imposanten Wasserfällen. Auch Pretoria und Bloemfontein, zwei der drei Hauptstädte Südafrikas, liegen hier. Durban begeistert mit Stränden, Hafen und lebendigem Nachtleben. Zugleich ist die Kolonialgeschichte allgegenwärtig, viele Orte erinnern an blutige Schlachten und Aufstände.

Atemberaubende Luftaufnahmen machen die Schönheit Südafrikas sichtbar und führen weiter zu den USA, wo South Dakota sowie North und South Carolina aus der Vogelperspektive erstrahlen.

Die Welt von oben

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.