Dokumentation
Südafrikas Osten von oben
Südafrikas Osten reicht vom Indischen Ozean bis in die über 3000 Meter hohen Drakensberge – mit vielfältigen Landschaften, weiten Stränden und modernen Millionenstädten.
- Produktionsland und -jahr:
- Großbritannien 2024
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 30.06.2028
Der Film zeigt Südafrika in seiner ganzen Vielfalt - von der Ostküste bis an die Grenze Botswanas. Metropolen, wilde Landschaften, Felsküsten, Gebirge, Wasserfälle und endlose Ebenen entfalten ein faszinierendes Bild des Landes.
Vielfalt im Osten Südafrikas
Besonders der Osten lockt mit zahlreichen Attraktionen: große Wildreservate wie der Kruger Nationalpark, grüne Berglandschaften mit tiefen Schluchten und imposanten Wasserfällen. Auch Pretoria und Bloemfontein, zwei der drei Hauptstädte Südafrikas, liegen hier. Durban begeistert mit Stränden, Hafen und lebendigem Nachtleben. Zugleich ist die Kolonialgeschichte allgegenwärtig, viele Orte erinnern an blutige Schlachten und Aufstände.
Atemberaubende Luftaufnahmen machen die Schönheit Südafrikas sichtbar und führen weiter zu den USA, wo South Dakota sowie North und South Carolina aus der Vogelperspektive erstrahlen.