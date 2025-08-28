Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Dokumentation
  3. ...von oben
  4. South Dakota von oben

Dokumentation

South Dakota von oben

South Dakota im Mittleren Westen der USA steht für endlose Weiten, Western-Charme und eine reiche indigene Kultur. Ein Bundesstaat voller Kontraste und Naturschönheiten.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar in
D / CH / A
Verfügbar bis:
bis 30.06.2028

Mehr

Stadtansicht von Rio de Janeiro mit der Christusstatue auf dem Corcovado.

...von oben

Atemberaubende Luftaufnahmen zeigen South Dakota aus einer völlig neuen Perspektive: von den tiefgrünen Wäldern der Black Hills über die Prärien und Felsformationen der Badlands bis zum majestätischen Mount Rushmore.

Naturparadies in den Black Hills

Die Reise beginnt in den Black Hills, einem Gebirgszug im Westen South Dakotas. Ihren Namen verdanken sie den dichten Kiefernwäldern, die aus der Ferne wie ein dunkles Band wirken. Als "Juwel der Black Hills" gilt der Sylvan Lake, einer der malerischsten Seen in der Region. Mit seinen Wanderwegen, Bootsverleihen und Schwimmstellen ist er vor allem im Sommer ein beliebtes Ausflugsziel.

Der See liegt mitten im "Custer State Park", einem rund 287 Quadratkilometer großen Schutzgebiet. Berühmt ist er nicht nur für seine beeindruckende Landschaft, sondern auch seine Artenvielfalt. Im Park lebt eine der größten, frei umherziehenden Bisonherden Nordamerikas.

Wilder Westen trifft Großstadtflair

Deadwood ist eine alte Goldgräberstadt im Herzen der Black Hills – und wohl eine der berühmtesten Städte des Wilden Westens. Die historische Mainstreet mit ihren Museen und Wild-West-Shows erinnert bis heute an die Zeiten der Goldgräber. Urbaner wird es in Sioux Falls, der mit Abstand größten Stadt des Bundesstaats. Sie gilt als eine der lebenswertesten Städte der USA - mit niedriger Arbeitslosigkeit und einem reichen kulturellen Angebot.

Atemberaubende Luftaufnahmen der Reihe "... von oben" zeigen neben dem Osten und Westen Südafrikas auch die amerikanischen Bundesstaaten South Dakota sowie North und South Carolina von ihrer schönsten Seite.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.