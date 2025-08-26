Hauptnavigation

Dokumentation

North und South Carolina von oben

North und South Carolina bilden den vielleicht schönsten Abschnitt der amerikanischen Atlantikküste: von den malerischen Outer Banks im Osten bis zu den "Great Smoky Mountains" im Westen.

Produktionsland und -jahr:
Großbritannien 2024
Datum:
Verfügbar in
D / CH / A
Verfügbar bis:
bis 30.06.2028

Aus der Luft zeigt sich die ganze Vielfalt der beiden Bundesstaaten, die auf eine bewegte Geschichte zurückblicken. Auf Roanoke Island starten englische Siedler den ersten Kolonisationsversuch. In den Städten ist das historische Flair bis heute allgegenwärtig.

North Carolina vereint Küste, Geschichte und Großstadtflair

Luftaufnahme einer Skulptur, die an die Flugpioniere Wilbur und Orville Wright erinnert. Sie besteht aus einem Flugzeug, das gerade abhebt, und mehreren lebensgroßen Bronze-Figuren.
In Kitty Hawk hob 1903 der erste Motorflug ab. Heute erinnert eine Skulptur an das historische Ereignis.
Quelle: ZDF/Skyworks

Erste Station der Reise sind North Carolinas Outer Banks, eine langgezogene Inselkette am Atlantik. Im Lauf der Jahrtausende haben Wind und Wellen Sandbänke, Strände und Marschland geformt. Und die Landschaft verändert sich weiter – immer extremere Stürme lassen die Küstenlinie schrumpfen. Auf Roanoke Island erinnert die "Fort Raleigh National Historic Site" an die historische Bedeutung der nur 16 Kilometer langen Insel. Im Amphitheater der Anlage wird seit 1937 das gigantische Spektakel "The Lost Colony" aufgeführt. In Städten wie Raleigh, dem Technologiezentrum North Carolinas, und der Motorsport-Stadt Charlotte präsentiert sich North Carolina von seiner urbanen Seite.

Naturparadies und Küstenhotspot in South Carolina

Skyline der Stadt Charlotte im North Carolina. Im Vordergrund steht ein Hochhaus mit einem markanten Spitzdach, im Hintergrund sind zahlreiche weitere Hochhäuser zu erkennen.
Charlotte – die „Queen City“ des Südens. Moderne Bürogebäude prägen das Stadtzentrum.
Quelle: ZDF/Skyworks

Der kleinere Schwesternstaat South Carolina bietet eine außergewöhnlich vielfältige Natur sowie zahlreiche State-Parks und Schutzgebiete. Darunter der "Table Rock State Park" am Rand der majestätischen "Blue Ridge Mountains". Er zählt zu den beliebtesten Touristenattraktionen des Bundesstaats. Auch der Congaree-Nationalpark lockt mit wilder Natur und einer großen Artenvielfalt. Dort findet sich der größte noch zusammenhängende Hartholz-Auenwald der USA. Das ehemalige Fischerdorf Myrtle Beach hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einem der angesagtesten Urlaubsziele an der amerikanischen Ostküste entwickelt. Unzählige Hotels, Restaurants und eine lebendige Bar- und Clubszene locken Touristen aus aller Welt.

Amerikas Vielfalt aus der Vogelperspektive

Atemberaubende Luftaufnahmen der Reihe "... von oben" zeigen neben dem Osten und Westen Südafrikas auch die amerikanischen Bundesstaaten South Dakota sowie North und South Carolina von ihrer schönsten Seite.

