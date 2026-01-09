Hauptnavigation

Glocknergipfel.

Über Österreich - Die vierte Erkundung - Der Westen

Österreichs Altbundespräsident Heinz Fischer kennt Österreich nicht nur politisch – als bekennender Naturfreund hat er viele Regionen unseres Landes auch selbst durchwandert und kennt Land und Leute.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
24.02.2026
15:05 - 16:00 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A

Kaum ein Ort, der ihm fremd wäre und wo ihn nicht der eine oder andere Weg einmal hergebracht hätte. Für diese Produktion setzt sich der Altbundespräsident in den Helikopter und fliegt zu jenen Orten, mit denen ihn am meisten verbindet. Eine sehr persönliche Reise, in der sich seine ganze Lebenserfahrung spiegelt.

Im ersten Teil begibt sich Heinz Fischer in den westlichsten Teil von Österreich und zeigt den ZuschauerInnen, wie der Rhein im Morgenlicht in den Bodensee fließt, die bekannte Wallfahrtskirche Basilika Rankweil oder den gewaltigen Felsabbruch der Kanisfluh. Dazu erzählt er Interessantes über den Ort Kufstein und als passionierter Bergwanderer von seiner persönlichen Tour zum Piz Buin.

Eine Dokumentation von Georg Riha
Sprecher: Peter Simonischek

