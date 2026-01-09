Hauptnavigation

  2. Dokumentation
  3. Über Österreich
  4. Über Österreich - Die vierte Erkundung - Der Süden
Schloss Seggau mit Bodennebel.

Dokumentation

Über Österreich - Die vierte Erkundung - Der Süden

Heinz Fischer setzt seine Reise fort über Österreich. Der Altbundespräsident, der in seiner aktiven Zeit viel gereist ist, nimmt sich die Muße, sein Österreich jetzt noch einmal umfassend zu erleben.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
24.02.2026
16:50 - 17:40 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A

Teaser Über Österreich

Über Österreich

Im Hubschrauber geht es zu den Orten, die sein Leben mit geprägt haben, und auch zu den größten landschaftlichen Schönheiten unseres Landes. Seine biographischen Erzählungen verbinden die Schauplätze zu einer persönlichen Rückschau auf das Österreich, das sein Leben über Jahrzehnte geprägt hat.

In Teil drei besucht er den Süden und erkundet u. a.  Bad Radkersburg an der slowenischen Grenze, Schloss Seggau bei Leibnitz (Bild oben), das prachtvolle Rosental mit Drau und Klagenfurter Becken, die Saualpe umgeben vom Wolkenmeer oder das eindrucksvolle Museum Liaunig in Neuhaus. Dazu erzählt Heinz Fischer von seiner persönlichen Verbindung zu den Stiften Admont und Seckau sowie seinen Wanderungen in den Nockbergen.

Eine Dokumentation von Georg Riha
Sprecher: Peter Simonischek

Über Österreich - Die vierte Erkundung

