Über Österreich - Die vierte Erkundung - Der Süden

Im Hubschrauber geht es zu den Orten, die sein Leben mit geprägt haben, und auch zu den größten landschaftlichen Schönheiten unseres Landes. Seine biographischen Erzählungen verbinden die Schauplätze zu einer persönlichen Rückschau auf das Österreich, das sein Leben über Jahrzehnte geprägt hat.



In Teil drei besucht er den Süden und erkundet u. a. Bad Radkersburg an der slowenischen Grenze, Schloss Seggau bei Leibnitz (Bild oben), das prachtvolle Rosental mit Drau und Klagenfurter Becken, die Saualpe umgeben vom Wolkenmeer oder das eindrucksvolle Museum Liaunig in Neuhaus. Dazu erzählt Heinz Fischer von seiner persönlichen Verbindung zu den Stiften Admont und Seckau sowie seinen Wanderungen in den Nockbergen.