Ennstal bei Schladming.

Über Österreich - Die vierte Erkundung - Der Norden

In der finalen Folge der vierten Staffel geht es in den Norden Österreichs.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
24.02.2026
17:40 - 18:30 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A

Teaser Über Österreich

Über Österreich

Filmemacher Georg Riha zeigt dem Publikum unter anderem die naturbelassenen Auen des Inn bei Braunau, den beliebten Pöstlingberg am Ortsrand von Linz, eine Panoramafahrt über die Gletscher des Dachsteins und das Ennstal bei Schladming (Bild oben) sowie den malerischen Jägersee im Kleinarltal.

Dazu erzählt Heinz Fischer von seinem persönlichen Bezug zur Stadt Steyr, über seine Urlaube am Grundlsee sowie als begeisterter Bergsteiger über seine Erinnerungen zum Matrashaus im Steinernen Meer.

Inn Auen bei Braunau
Inn-Auen bei Braunau
Quelle: ORF/Riha Film.

Eine Dokumentation von Georg Riha
Sprecher: Peter Simonischek

Über Österreich - Die vierte Erkundung

