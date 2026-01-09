Dokumentation
Über Österreich - Die vierte Erkundung - Der Osten
In der zweiten Folge geht es in den Osten. Filmemacher Georg Riha zeigt den Zuschauerinnen und Zuschauern besonders eindrucksvolle Orte in Wien, Niederösterreich und dem nördlichen Burgenland.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 24.02.2026
- 16:00 - 16:50 Uhr
- Verfügbar in
- D / CH / A
So kann man unter anderem Mörbisch und den Neusiedlersee, die wildromantische Burg Rappottenstein (Bild oben), Weißenkirchen in der Wachau und den Wiener Wurstelprater bei Nacht sehen. Dazu verrät Heinz Fischer seinen persönlichen Bezug zur Hohen Wand, erzählt von seinen Wanderungen durch das Höllental und als ehemaliges Staatsoberhaupt natürlich von der Hofburg in Wien.
Eine Dokumentation von Georg Riha
Sprecher: Peter Simonischek