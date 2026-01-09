Hauptnavigation

Rapottenstein

Dokumentation

Über Österreich - Die vierte Erkundung - Der Osten

In der zweiten Folge geht es in den Osten. Filmemacher Georg Riha zeigt den Zuschauerinnen und Zuschauern besonders eindrucksvolle Orte in Wien, Niederösterreich und dem nördlichen Burgenland.

Datum:
24.02.2026
16:00 - 16:50 Uhr
D / CH / A

Über Österreich

So kann man unter anderem Mörbisch und den Neusiedlersee, die wildromantische Burg Rappottenstein (Bild oben), Weißenkirchen in der Wachau und den Wiener Wurstelprater bei Nacht sehen. Dazu verrät Heinz Fischer seinen persönlichen Bezug zur Hohen Wand, erzählt von seinen Wanderungen durch das Höllental und als ehemaliges Staatsoberhaupt natürlich von der Hofburg in Wien.

UNO City.
UNO City in Wien
Quelle: ORF/Riha-Film.

Eine Dokumentation von Georg Riha
Sprecher: Peter Simonischek

Über Österreich - Die vierte Erkundung

