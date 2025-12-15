Dokumentation
Über Österreich - Die dritte Erkundung - Der Westen (2/4)
In der zweiten Folge von Franz Klammers Rundreise über Österreich geht es weiter Richtung Westen. In Innsbruck holte Klammer 1976 olympisches Gold.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 14.01.2026
- 16:00 - 16:50 Uhr
- Verfügbar in
- D / CH / A
Im Tiroler Gebirge, wo sich phantastische Gipfel und tiefe, schattige Täler auftun, kennt man viele Flecken nur von der Landkarte oder vom Hörensagen.
Diese Entdeckungsreise bietet erstmals die volle Pracht der Bilder. Ziele sind unter anderem die Mutter aller österreichischen Gipfel, der Großglockner, der winterliche Hochtannbergpasst, der Plansee und der Heiterwangersee, sowie das Fruschnitzkees am Teufelskamp.
Eine Dokumentation von Georg Riha
Sprecher: Peter Simonischek