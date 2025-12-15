Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Dokumentation
  3. Über Österreich
  4. Über Österreich - Die dritte Erkundung - Der Westen
Franz Klammer

Dokumentation

Über Österreich - Die dritte Erkundung - Der Westen (2/4)

In der zweiten Folge von Franz Klammers Rundreise über Österreich geht es weiter Richtung Westen. In Innsbruck holte Klammer 1976 olympisches Gold.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
14.01.2026
16:00 - 16:50 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A

Mehr

Teaser Über Österreich

Über Österreich

Im Tiroler Gebirge, wo sich phantastische Gipfel und tiefe, schattige Täler auftun, kennt man viele Flecken nur von der Landkarte oder vom Hörensagen.
Diese Entdeckungsreise bietet erstmals die volle Pracht der Bilder. Ziele sind unter anderem die Mutter aller österreichischen Gipfel, der Großglockner, der winterliche Hochtannbergpasst, der Plansee und der Heiterwangersee, sowie das Fruschnitzkees am Teufelskamp.

Eine Dokumentation von Georg Riha
Sprecher: Peter Simonischek

Über Österreich

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.