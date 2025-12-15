Hauptnavigation

In Folge drei von Klammers Entdeckungsreise zu den heimatlichen Landschaftsschönheiten geht es zum steirischen Erzberg, nach Brunnsee, nach Pöllau und zum Pöllauberg

Über Österreich - Die dritte Erkundung - Der Süden (3/4)

Ski-Idol Franz Klammer hat zu vielen österreichischen Orten etwas zu erzählen. Am stärksten ist sein Bezug natürlich zum Süden, wo seine Kärntner Heimat liegt.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
14.01.2026
16:50 - 17:40 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A

Auf der Schladminger Planai holte er 1973 seinen ersten Weltcupsieg. Aus der Vogelperspektive zeigt der Film die beeindruckendsten und markantesten Orte unserer Heimat, Altbekanntes wie Verborgenes. In Folge drei von Klammers Entdeckungsreise zu den heimatlichen Landschaftsschönheiten geht es zum steirischen Erzberg, nach Brunnsee, nach Pöllau und zum Pöllauberg.

Eine Dokumentation von Georg Riha
Sprecher: Peter Simonischek

