Umkreisung des 1. Bezirks in der Dämmerung

Dokumentation

Über Österreich - Die dritte Erkundung - Der Osten (1/4)

Franz Klammer, österreichische Ski-Legende, Idol mehrere Generationen und der erfolgreichste Ski-Rennläufer der Weltcupgeschichte, begibt sich auf eine Entdeckungsreise über Österreich.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
14.01.2026
15:05 - 16:00 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A

Teaser Über Österreich

Über Österreich

Marchauen bis zur Mündung in die Donau
Quelle: ORF/Riha Film

In vier prachtvollen Teilen führt er uns zu jenen Plätzen, die ihn in unserem Land am meisten beeindrucken, und auch an Orte, die mit seiner eigenen Biografie eng verwoben sind.

Regie in dieser beeindruckenden Flugreise über Österreich führt der Meister der Lüfte Georg Riha. Gemeinsam erkunden sie in der ersten Folge unter anderem das Barockjuwel Schloss Hof, die Donauschlinge bei Ybbs und den Zentralverschiebebahnhof Kledering. Außerdem umkreisen sie den ersten Wiener Gemeindebezirk in der Dämmerung, wodurch wir ungeahnt schöne Eindrücke erleben.

Eine Dokumentation von Georg Riha
Sprecher: Peter Simonischek

Über Österreich

