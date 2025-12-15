Marchauen bis zur Mündung in die Donau

Quelle: ORF/Riha Film

In vier prachtvollen Teilen führt er uns zu jenen Plätzen, die ihn in unserem Land am meisten beeindrucken, und auch an Orte, die mit seiner eigenen Biografie eng verwoben sind.



Regie in dieser beeindruckenden Flugreise über Österreich führt der Meister der Lüfte Georg Riha. Gemeinsam erkunden sie in der ersten Folge unter anderem das Barockjuwel Schloss Hof, die Donauschlinge bei Ybbs und den Zentralverschiebebahnhof Kledering. Außerdem umkreisen sie den ersten Wiener Gemeindebezirk in der Dämmerung, wodurch wir ungeahnt schöne Eindrücke erleben.