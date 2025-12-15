Dokumentation
Über Österreich - Die dritte Erkundung - Der Norden (4/4)
Das Salzkammergut und der Norden Österreichs bilden den krönenden Abschluss von Franz Klammers Flugreise über Österreich.
- 14.01.2026
- 17:40 - 18:30 Uhr
- D / CH / A
Es geht unter anderem zum Almsee, dem berühmten Toplitzsee, dem Loser und dem Talschluss Saugraben.
Virtuos spielt der Film mit Licht- und Wetterstimmungen und zeigt die heimische Landkarte in einer noch nie dagewesenen Zusammenschau aus Schönheit, Schroffheit und Zauber. Die Off-Stimme spricht Peter Simonischek.
Eine Dokumentation von Georg Riha
Sprecher: Peter Simonischek