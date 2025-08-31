Mit dem Postauto durch die Schweiz: Durchs mystische Val Müstair nach Südtirol (Folge 3)

Von der Passhöhe windet sich das Postauto danach die Serpentinen herunter ins Tal. Am östlichsten Zipfel der Schweiz lebt man naturverbunden, wie Gisella und Luciano Beretta, die hier eine kleine Brennerei in Tschierv betreiben. Dank des südlichen Klimas aus Italien wächst noch auf etwa 1800 Metern Höhe Bio-Bergweizen und Bio-Gerste, die sie für ihre Brände nutzen. - Nur wenige Kilometer weiter kracht und klappert es an der Postautoroute. Im 300-Seelenort Santa Maria steht eine der letzten Handwebereien der Schweiz, die Tessanda. Das Handwerk wird hier von Generation zu Generation weitergegeben. Weberin Martina Marcona Moser hat es von ihrer Mutter gelernt, Weberin Nino fährt täglich als Grenzgängerin von Südtirol in die Schweiz und ist Quereinsteigerin. - Nur ein paar Meter weiter fließt der Rombach, der sich wie eine Lebensader parallel zur Postautoroute durchs Tal schlängelt; auch vorbei am Welterbe-Kloster St. Johann. Bereits 775 von Karl dem Großen gegründet, sind seine letzten Hüterinnen heute 9 Benediktinerinnen, die hier arbeiten und wohnen. Die Kirche beherbergt den größten und besterhaltenen Freskenzyklus aus dem Frühmittelalter, ein wahres Schmuckstück.